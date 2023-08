CPM y PSOE piden al Gobierno de Melilla que haga como otros ayuntamientos y suspenda el concierto de José Manuel Soto

Los dos principales partidos de la oposición en Melilla, CPM con cinco diputados sobre 25 y PSOE con tres, ha pedido este domingo al Gobierno melillense (PP con 14 diputados) que siga los pasos de los Ayuntamientos de Villacarrillo (Jaén) en manos del PP y Bormujos (Sevilla) del PP y Vox, y suspenda el concierto del cantante José Manuel Soto previsto el próximo 7 de septiembre en su Feria, por un comentario del artista en redes sociales en el que insulta al presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, y los ciudadanos que le apoyan, comentario que posteriormente borró y del que pidió disculpas. El primero en pronunciarse ha sido el diputado de Coalición por Melilla, Emilio Guerra, que ha solicitado al presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), que no se contrate con dinero público al cantante José Manuel Soto por un comentario en el que insulta a Pedro Sánchez y los millones de españoles que le apoyan porque "están de acuerdo con que España esté en manos de sus peores enemigos: que os jodan". En una declaración a la prensa, Emilio Guerra ha manifestado que "debo mostrar mi rechazo y mi condena, no solo por los graves insultos vertidos sino también por el grado de intolerancia democrática y una actitud que yo calificaría incluso de rencor violento". El parlamentario cepemista ha señalado que "desde aquí quiero lanzar un ruego: ruego al señor Imbroda, nuestro presidente, el presidente de la Ciudad, para que no permita la contratación con dinero público de los melillenses de este cantante en nuestras fiestas patronales". "Lo contrario -ha añadido Guerra- supondría una afrenta y un insulto a miles de melillense que viven, que quieren vivir en paz, en armonía y con respeto, sobre todo con respeto a las reglas de la libertad y de la democracia". La segunda en valorar las polémica originada por el comentario de José Manuel Soto y su posible incidencia en su contratación en Melilla para ofrecer un concierto el próximo 7 de septiembre ha sido la secretaria general del PSOE local, Gloria Rojas, que también ha pedido su cancelación. "Como secretaria general del PSOE y una de las casi 7.000 melillenses votantes del PSOE, sigo esperando el rechazo público del Gobierno de Melilla y de Juan José Imbroda, por la ofensa de José Manuel Soto", ha señalado Rojas. La dirigente de los socialistas melillenses ha subrayado la actuación de José Manuel Soto prevista para la Feria de Melilla el 7 de septiembre "la pagamos todos", motivo por el que ha pedido al Ejecutivo de Imbroda que "sigan el ejemplo de algunos de sus colegas de partido", como son los Ayuntamientos de Villacarrillo (Jaén) y Bormujos (Sevilla). Rojas ha subrayado que "como melillense quiero que el gobierno de mi Ciudad rechace estas actitudes violentas. Otros compañeros de su partido han estado a la altura, el PP de Melilla no" ha resaltado la dirigente del PSOE de Melilla.