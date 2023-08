Armengol buscará "un amplio acuerdo" para el uso de las lenguas en el Congreso

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha asegurado que lo primero que va a hacer para impulsar el acuerdo sobre el uso del catalán, el gallego y el euskera en la Cámara Baja es una ronda con los grupos parlamentarios "en busca de un amplio acuerdo normativo; después, la técnica". En su opinión el Reglamento del Congreso "no impide tomar esa iniciativa". Armengol ha abordado en diversas entrevistas recogidas por Europa Press a 'El País', 'eldiario' y 'La Vanguardia' sus primeros días como presidenta del Congreso, en los que el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja ha sido uno de los primeros debates surgidos en su presidencia. "Hay que quitarse miedos, el Congreso debe parecerse más a la España real", ha señalado la diputada socialista, la cual se define como "federalista". Armengol ha afirmado que se ha puesto el objetivo de "modernizar" la institución y "hacer normal" el empleo de las lenguas cooficiales. "El uso de las lenguas cooficiales en el Congreso hará que España sea más fuerte y que todos nos sintamos más representados por las instituciones estatales", ha defendido. La presidenta del Congreso ha recordado que los ciudadanos "decidieron libremente el voto sabiendo los escenarios y alianzas posibles" y confía en que Felipe VI ejerza su competencia de proponer un candidato a la investidura "con buen criterio". Sobre si cree que en unos meses será más fácil hablar en catalán en el Congreso que en algunos ámbitos de Baleares y la Comunidad Valenciana al torno de las propuestas que Vox plantea a los gobiernos del PP, ha dicho que espera que esto no pase: "Sería muy triste". Ha pedido "una reflexión serena" sobre el uso de las lenguas cooficiales del territorio en el Congreso porque cree que son patrimonio del pueblo español, en sus palabras. "España es un país de una diversidad maravillosa", ha añadido, por lo que ha considerado que la Cámara Baja debe ser, según ella, la expresión de esa España real, que es una España plural y diversa. AUGURA "GRANDES AVANCES" Armengol ha augurado que esta nueva legislatura será de "grandes avances", y ha afirmado textualmente que va a hacer lo posible para que el proceso de investidura discurra los más rápidamente posible. Al preguntársele sobre si es presidenta de la Cámara Baja para ayudar a destensar las relaciones del candidato del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez, con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha respondido que "hace tiempo" que no habla con él pero que colaboraron cuando ella era presidenta del gobierno balear y él de Cataluña.