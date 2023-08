Alcaraz: "Podría haber sido una película de Rocky perfectamente"

Cincinnati (EE.UU.), 19 ago (EFE).- El español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, le dijo este sábado a la Agencia EFE al margen de su rueda de prensa en el Masters 1.000 de Cincinnati que su épica victoria en las semifinales contra el polaco Hubert Hurkacz, en la que salvó una bola de partido, "podría haber sido una película de Rocky perfectamente".

Alcaraz confesó tras su victoria en la segunda ronda contra Tommy Paul que se motivó para ese duelo viendo un vídeo de la película Rocky 4. Este sábado estuvo contra las cuerdas, sufriendo las "embestidas" de un Hurkacz que lució un nivel sobresaliente, pero supo aguantar y, como en la célebre pelea de Rocky contra Iván Drago, salió ganador.

"La verdad que no lo he pensado, pero si lo vemos así sí, un poco Rocky, el aguantar esos golpes, esas embestidas que 'Hubie' venía haciendo en el primer set y en el segundo también, esperar nuestro momento y aprovecharlo", le dijo Alcaraz a la Agencia EFE.

"Si lo asemejamos de esa manera, podría haber sido una película de Rocky perfectamente", añadió el murciano.

Alcaraz anuló una bola de partido en el segundo set, se lo llevó en el desempate y blindó sus billete para la final de Cincinnati con un 2-6, 7-6(4) y 6-3 en dos horas y 18 minutos.

Con este triunfo, más allá de lo que ocurra en la final, Alcaraz está seguro de mantener la primera posición en el ránking mundial hasta la defensa de su corona en el Abierto de Estados Unidos.

"Hay que ponernos objetivos y mantener el número uno es uno de ellos, muy contento de salvar este partido, ha sido súper complicado. Muy contento de la manera en la que lo he hecho, el estar fuerte mentalmente, el no venirme abajo incluso cuando él estuvo muy por encima en ciertos momentos, el haberme mantenido fuerte y al haber sacado este partido la verdad que me ayuda muchísimo de cara a los siguientes torneos y de cara a lo que viene", aseguró.

"Obviamente, mantener el número uno en Nueva York en el torneo donde por fin conseguí mi sueño para mí es una gran alegría", concluyó el ganador de dos 'grandes'. EFE

