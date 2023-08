Simeone: "Samu tiene cosas interesantes, con una progresión y proyección muy buena"

Majadahonda (Madrid), 19 ago (EFE).- A Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aún no le "ha confirmado nadie nada de parte del club" acerca del fichaje del delantero de 19 años del Granada Samu Omorodion, del que destacó que "tiene cosas interesantes y se le ve con una progresión y una proyección muy buena".

La entidad madrileña tiene cerrado su fichaje, mediante el pago de la cláusula de rescisión de seis millones de euros, aunque su destino esta temporada será una cesión en otro equipo, a falta de definir a qué conjunto irá a préstamo hasta el próximo 30 de junio.

"A mí no me ha confirmado nadie nada de parte del club (de su fichaje). Lo vimos al chico jugar el otro día, lo vimos en los amistosos, tiene cosas interesantes, se le ve con una progresión y una proyección muy buena y ya el club me informará en su momento de algo contundente. Por ahora, no me han dicho nada", valoró el técnico argentino. EFE

id/og