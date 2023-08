Simeone, con la duda de Oblak, la recuperación de Barrios y la baja de Joao Félix

Majadahonda (Madrid), 20 ago (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, está a la espera de la evolución en las próximas horas de Jan Oblak, indispuesto el viernes, con trabajo en el gimnasio este sábado y, "en principio", dentro de la convocatoria para el partido de este domingo contra el Betis, en la que también estará Pablo Barrios, ya recuperado, y en la que es baja Joao Félix por molestias.

"Oblak, en principio, va a viajar, condicionado a ver cómo se siente de acá a mañana. Esperemos que esté bien", avanzó en la rueda de prensa de este sábado el técnico, que no dispuso del guardameta ni en las sesiones del viernes ni de hoy, aunque en este último caso sí se ejercitó en el gimnasio con la mirada en el encuentro dominical, en el que Simeone tiene seis bajas seguras para el Benito Villamarín.

Aunque Nahuel Molina ya se entrena con el grupo, ya superada la lesión muscular que le ha apartado de los amistosos, de los entrenamientos y de la primera jornada de Liga desde finales del pasado julio, el lateral argentino aún no estará en principio disponible para regresar a la competición este domingo, como tampoco Ángel Correa, que no se ha entrenado en toda la semana a causa de un golpe sufrido el lunes contra el Granada, ni Joao Félix, que sintió unas molestias el viernes y que no se ejercitó este sábado.

Además, son baja Koke Resurrección, con una "lesión miotendinosa proximal de la musculatura isquiotibial del muslo derecho" padecida en los primeros minutos del choque del pasado lunes; José María Giménez, por sexto partido seguido, contando los amistosos de pretemporada, por una fisura en la tibia; y Reinildo Mandava, fuera de competición desde febrero por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Sí está a disposición Pablo Barrios. Tras retirarse del entrenamiento del jueves por unas molestias, este sábado se reintegró al trabajo con el grupo y viajará a Sevilla. "Barrios hoy está muy bien, ya está recuperado y va a estar este domingo en el partido", confirmó este sábado Simeone en rueda de prensa, con la incógnita si será o no titular en el medio centro.

Entre él y Axel Witsel surge la duda de quién reemplazará a Koke en esa demarcación para el duelo de este domingo, en una alineación que, previsiblemente, estará formada en el resto de puestos por Jan Oblak o Ivo Grbic, en la portería; Marcos Llorente, César Azpilicueta, Stefan Savic, Mario Hermoso y Yannick Carrasco, en la defensa; Rodrigo de Paul y Thomas Lemar, como interiores; y Memphis Depay y Antoine Griezmann, en la delantera.