Sarri ataca a la Serie A por el duro calendario del Lazio: "No creo que sea casualidad"

Roma, 19 ago (EFE).- El italiano Maurizio Sarri, entrenador del Lazio, atacó a la Serie A por el duro calendario en la primera parte de la temporada de su equipo, que se medirá a Juventus, Nápoles y Milan en sus primeras tres jornadas fuera de casa.

"En los cuatro primeros partidos fuera de casa, después del de mañana ante el Lecce, nos enfrentamos al Nápoles, al Juventus y al Milan, es decir, tres de los equipos más fuertes de la liga. No me parece normal que el subcampeón (Lazio) tenga un calendario así. No creo que sea casualidad", azotó el técnico en rueda de prensa.

"Hablé con un estadístico amigo mío y las posibilidades eran prácticamente nulas. Creo que no es azar", insistió.

"Además, es absurdo jugar con este calor. En Alemania paran el campeonato de invierno por el frío, nosotros deberíamos hacer lo mismo por el calor", sentenció Sarri, visiblemente molesto. EFE

