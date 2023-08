Puigdemont lamenta que el sistema político español "continua con el ancho de vía ibérica"

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha lamentado que el sistema político y mediático español "continúa con el ancho de vía ibérica, para decirlo de alguna forma". En un tuit este sábado, ha asegurado que "aún no han entendido que, para ir por el mundo, o cambian de tren en la estación de Portbou (Girona) y así pueden circular por toda Europa, o cogen la alta velocidad y atraviesan el Pertús (Francia) a través de un túnel tan costoso como infrautilizado". Ha avisado de que este viaje "es de subida (y hace subida, también), no de bajada", y ha señalado que si lo que quieren es quedarse como están no hace falta que salgan de casa, en sus palabras.