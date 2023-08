Pol Espargaró reconoce que la sprint era su objetivo en el fin de semana

Spielberg (Austria), 19 ago (EFE).- El español Pol Espargaró (Gas Gas RC 16), sexto en la carrera "sprint" del Gran Premio de Austria de MotoGP, su gran objetivo del fin de semana tal y como desveló previamente a su equipo y a los ingenieros.

"No creo que el domingo pueda mantener el ritmo y esa intensidad física durante todas las vueltas", asumió el piloto español.

"Si quería sacar algo positivo este fin de semana, tendría que ser ahora y he intentado hacer el máximo, tenía a Miller en las últimas vueltas, pero no me quedaban fuerzas para adelantar, no podía frenar más tarde y creo que me he cargado muy rápido el neumático trasero, porque no estoy pilotando como debería, pero estoy muy satisfecho", explicó Espargaró.

Pol Espargaró vio el incidente de la primera curva muy cerca y explicó: "Martín me ha adelantado bastante rápido por dentro y normalmente siempre pasan cosas en esta curva, siempre ha sido así y justo en la vuelta de formación, normalmente hacemos esa curva en segunda y he pensado que era mejor hacerla en primera, por si pasaba alguna cosa, estar por dentro y salir más rápido".

"Así lo he hecho y ha sido una buena decisión. He podido colocarme en una buena posición, para mantener un buen ritmo rápido de carrera y me ha valido", continuó Pol Espargaró.

De regreso a su rendimiento, Pol Espargaró comentó que "poco a poco vamos cogiendo la velocidad y llegar pegados a Miller es algo muy importante saliendo muy atrás, pero aún me queda bastante para estar al nivel de Binder; ojalá en las próximas carreras pueda coger algo más de velocidad, porque está en un momento muy bueno y me gustaría llegar como él". EFE

