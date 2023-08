Pellegrini: "El Atlético tiene el plantel más fuerte de esta Liga"

Sevilla 19 ago (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, resaltó en vísperas de recibir el domingo al Atlético de Madrid las siete bajas que tiene su equipo y consideró que no cree que al rival le afecten las suyas, pues afirmó que "el Atlético tiene el plantel más fuerte del campeonato".

Pellegrini indicó este sábado en rueda de prensa que el Betis no podrá contar ante los colchoneros con siete jugadores, el meta chileno Bravo, el luso William Carvalho, el brasileño Luiz Henrique y el francés Nabil Fekir, por lesión, además de Marc Bartra y Héctor Bellerín, aún no inscritos, y Juanmi Jiménez, que ultima su salida al fútbol saudí, por lo que le hubiera "gustado estar con el plantel más completo".

Cuestionado por las bajas con las que también llega el Atlético del argentino Diego Simeone, destacó que el equipo rojiblanco "será un rival muy difícil y quizás es el que tenga el plantel más poderoso este año, tiene siete delanteros y siete defensores", aunque aseguró que el Betis va a "salir a buscarlos desde el primer minuto".

El técnico chileno recalcó sobre el Atlético que esta temporada le ve "una plantilla fortísima, a la par del Real Madrid y del Barcelona", pues han fichado "a otro delantero más, tiene un plantel muy poderoso y un técnico que lleva ya diez años, y eso no es fácil eso", además de que "el sello de Diego (Simeone) está ahí y es un trabajo espectacular".

Preguntado sobre si los de Simeone son un rival directo, matizó que considera "directos a los que pelean por la 'Europa League'", porque para "la 'Champions' hay tres puestos ya ocupados", si bien "no hay que perder nunca la ilusión de intentarlo".

"Si queremos progresar, hay que intentar superar a estos equipos. Pero si luego no se consigue, no se trataría de un fracaso. Hay instituciones más importantes a la nuestra en presupuesto", aseveró Pellegrini, quien no dio importancia a las estadísticas negativas de su equipo frente al Atlético de Madrid, puesto que no es "supersticioso".

Sobre los movimientos del mercado de fichajes, el chileno señaló que ve a su "plantel tranquilo", aunque "ya saben algunos que pueden ser transferibles", criticó el hecho de que, con LaLiga empezada, se mantenga abierto hasta el 31 de agosto, lo que "es muy negativo para todos", y subrayó que "cualquier (jugador) que salga" del Betis "debe ser reemplazado" si quieren ser "un equipo competitivo”. EFE

