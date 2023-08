Marini lamenta que no esté claro "los casos" en los que hay que sancionar

Spielberg (Austria), 19 ago (EFE).- El italiano Luca Marini (Ducati Desmosedici GP22), que acabó por los suelos durante la carrera sprint, lamentó y criticó la indefinición de la normativa porque "no está claro en qué casos los comisarios" toman decisiones para sancionar.

"En mi opinión, Jorge -Martín- no debería estar ahí en ese momento por el incidente en la curva 1, porque fue más peligroso de lo que sucedió conmigo. Creo que el incidente conmigo fue solo mala suerte, porque con su pie tocó mi manillar y me caí", señala Marini, que considera que Martín debió ser sancionado por el incidente de la curva 1 y entonces no habría estado ahí cuando él se fue al suelo.

"Yo solo estaba intentando hacer la línea más ancha para evitar cualquier contacto y supongo que para él, sería lo mismo, porque nadie quiere tocarse nunca en una carrera, ya sabemos que este deporte es peligroso y todo el tiempo vemos sanciones duras por este tipo de maniobras", indica.

"Lo que es extraño es que los comisarios no tomasen ninguna decisión sobre lo que sucedió en la curva 1; y mientras tanto la sanción de Fabio -Quartararo- llegó inmediatamente después de su acción. Creo que lo que sucedió en la curva 1 merecía una penalización, y de esta forma mi accidente no habría sucedido", recalcó Marini.

"Jorge cometió un error frenando en la curva 1. Sé que la primera frenada de una carrera siempre es un momento difícil para todos, pero es importante para todos evitar un contacto que provoque una caída en ese momento específico de la carrera, y si ocurre, los comisarios deben estar preparados para analizar la situación de la mejor manera posible", insistió el piloto italiano.

"El problema es la inconsistencia de las sanciones, porque todo el tiempo cambian sus opiniones -los comisarios- y las reglas no son claras, por lo que sería bueno intentar encontrar una solución y ya en el inicio de la temporada nos dijeron que serían muy estrictos con el reglamento de las penalizaciones, incluso si no sucedían caídas", recordó Luca Marini.

"En un momento de la temporada, no sé en qué carrera, cambiaron de opinión y empezaron a ser más ‘libres’, que empujar a otro piloto fuera del trazado no tenía sanción, como ocurrió en Silverstone con varios pilotos, pero hasta ahora cada vez que había un contacto y había una caída siempre había una sanción, hoy no. Así que no está claro… ¿Por qué a Fabio sí y a Jorge no?", recalca nuevamente Luca Marini.

"Sólo he visto una vez el incidente de la curva 1, no sé si hay más culpables, pero por lo que puedo decir ahora, siempre se ha penalizado al piloto que causa la colisión, no al que se mueve en la trazada -Maverick Viñales- y hoy ha sido Jorge -Martín-, pero otro día podría ser otro", insistió al respecto Luca Marini. EFE

JLL/apa