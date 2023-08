"La Enramá" de Pinofranqueado (Cáceres) vuelve a emparejar a los jóvenes de Las Hurdes

Plasencia, 19 ago (EFE).- La localidad cacereña de Pinofranqueado celebra este sábado "La Enramá", un peculiar festejo que empareja a jóvenes de Las Hurdes y que forma parte de las muchas costumbres ancestrales que se conservan en esta zona del norte de Extremadura.

Esta fiesta, que tiene más de 150 años de historia y que luce el marchamo de Interés Turístico Regional, se encuentra muy arraigada entre todos los habitantes de la población y la comarca de Las Hurdes y debe su nombre al ramo con el que cada chica obsequia al joven con quien durante unos días queda emparejada.

Pinofranqueado suma así una nueva edición de su fiesta "grande" en la que se espera la participación de entre cincuenta y sesenta parejas, un número de "enlaces" muy parecido al de ediciones precedentes.

La primera fase de la fiesta se ha desarrollado en los días previos, con la reunión de los mozos en la plaza Reina Victoria, para proceder al sorteo de parejas.

Se trata de un acto en el que no pueden estar presentes las mozas y cuya "no presencia" se recomienda partir de esa hora por las calles de la población, sobre todo, para no desvelar los emparejamientos.

El ritual comienza con las tradicionales frases "¿Con quién digo?", "¿Con quién diré?" y "¿Va bien?", "Bien va", con el que los jóvenes tratan de evitar que hermanos o familiares salgan emparejados.

Al día siguiente, los mismos mozos colocan en varias calles y plaza de la población hurdana la lista de los emparejamientos, para que las chicas conozcan quién será su pareja durante La Enramá.

Desde ese momento las parejas se comportan y acuden a los festejos como novios formales a todos los efectos, lo que incluirá la visita del mozo a la casa de sus nuevos suegros.

Las mozas son las encargadas de los preparativos de la fiesta y de confeccionar la "enramá" que colocarán en la solapa de su pareja.

Según la tradición, tras "La Ronda" y la "Jota del Arco", uno de los momentos más importante y vistoso de la fiesta, comenzará la verbena popular en la que las parejas bailarán y decidirán si el noviazgo continúa o no. EFE

1010473

epd/pcm/jlp