Jorge Martín afirma que el incidente "ha sido una combinación de cosas"

Spielberg (Austria), 19 ago (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23), que terminó tercero la carrera "sprint" del Gran Premio de Austria de MotoGP, pero también fue protagonista de un incidente en la primera curva de la primera vuelta, reconoció que lo sucedido fue por "una combinación de cosas".

"Había un piloto que desde el exterior ha cambiado completamente la línea hacia el interior y eso creo que ha provocado que Fabio -Quartararo-, cerrase la línea y nos hemos tocado, por lo que a partir de ahí, obviamente, ha sido el caos", explica Martín, que el percance posterior con Luca Marini lo considera "un lance de carrera, para mí y para todos".

"Está claro que en la de Marini yo estaba delante y él aguantando un poco por fuera y se ha tocado con mi estribera, pero en ningún momento le he dado con la moto, ni mucho menos, pero con su codo ha tocado la estribera y ha perdido el control", narra Martín.

"Es una pena, porque es una caída que yo creo que no hacía falta, ni por un lado ni por el otro, para mí no era necesario que se cayese para adelantarle, y él al final, ha perdido esos puntos que son necesarios", reconoce el piloto español.

"Creo que ha sido una carrera con mucha tensión todo lo que ha pasado y a nivel mental ha sido complicado, por lo que he acabado un poco emocionado, porque no entendía qué estaba pasando, estaba un poco en shock. Pero tengo físico para aguantar", comenta Jorge Martín.

"Ha habido otros pilotos que la han liado mucho en las primeras vueltas y que no han tenido sanción. Ahora me sancionan, así que al final no hay quien lo entienda y, sobre todo, han tenido catorce vueltas para sancionarme, pero no tener que esperar a ahora cuando no tengo armas para poder luchar contra eso", lamenta Jorge Martín.

Martín ha señalado sobre la carrera de mañana que "será muy complicado, pues hoy cuando me he puesto tercero ya tenía a 'Pecco' a dos segundos y pico o tres segundos, así que no creo que pueda recuperar esa distancia. Las carreras son muy largas y quizás consuma mucho neumático y pueda guardar un pelín al principio, y ver hasta dónde puedo llegar". EFE

