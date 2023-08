Grau (Cs) vaticina una legislatura "muy inestable y corta" tras el pacto del PSOE y JxCat

Barcelona, 19 ago (EFE).- La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlament, Anna Grau, ha vaticinado que, tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y JxCat para la presidencia de la Mesa del Congreso, la actual será "una legislatura muy inestable" y corta, y no ha descartado que se acabe produciendo una repetición electoral a corto plazo.

En una entrevista con EFE, Anna Grau ha afirmado que, tras las elecciones generales del 23J, a las que la formación naranja decidió no presentarse, queda una legislatura "en el mejor de los casos, perdida".

El PSOE logró cerrar el apoyo de ERC y JxCat para la votación de la Mesa del Congreso tras pactar por separado con ambas formaciones el uso del catalán en la Cámara Baja, la oficialidad en la Unión Europea y la creación de una comisión de investigación sobre los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona), en este caso con Junts.

Para la portavoz de Cs no se trata de ningún "pacto de Estado" sino más bien de un "mercadeo": "Vimos una negociación 'in extremis' que nos hace presagiar, si no una repetición electoral, que ahora mismo no es imposible, como mínimo una legislatura muy inestable y muy corta" .

Por ello, considera que todo lo que se tarde en repetir elecciones "es tiempo perdido", ya que "no pasará nada bueno en la política española" hasta entonces.

Cs, PREPARADO PARA PRESENTARSE A UNA REPETICIÓN ELECTORAL

En este contexto, Grau ha advertido de que Cs está en disposición de presentarse a una repetición electoral a nivel estatal, y se ha mostrado convencida de que será así: "No depende solo de mí, pero en la medida de que dependa de mí y de otras personas muy importantes con las que he hablado... Tengo una gran impaciencia para que llegue este momento", ha aventurado.

La portavoz en el Parlament forma parte del grupo de dirigentes de Ciudadanos que eran partidarios de presentarse a las últimas elecciones generales, aunque en el seno de la formación naranja se acabó imponiendo la decisión de no concurrir a los comicios, un extremo defendido, entre otros, por el secretario general del partido, Adrián Vázquez.

Ahora, a tenor de los resultados electorales y de la aritmética parlamentaria, Grau considera que fue un "error" que Cs no se presentase a las elecciones.

"Los resultados electorales nos han dado la razón a los que decíamos que Cs era imprescindible. Es muy evidente que sólo un partido con capacidad de entenderse con todo el espectro político, con una voluntad constructiva, de concordia y de combatir los populismos y los extremos y que no haga esto por una agenda egoísta de un solo territorio sino mirando por el bien común. No veo a nadie más que aporte este elemento de corrección a la política catalana ni española", ha indicado la diputada en el Parlament.

GRAU, A FAVOR DEL USO DEL CATALÁN EN EL CONGRESO

Como parte de los acuerdos de la Mesa del Congreso, el PSOE se ha comprometido con JxCat y ERC a permitir el uso del catalán y el resto de lenguas cooficiales en la cámara baja, una decisión que, para Grau, personalmente, "es una buena noticia".

Y ha recordado que defendió en el Parlament "un Pacto Nacional por las lenguas", que involucrara al Gobierno y a todas las Comunidades Autónomas "en una defensa activa del plurilingüismo en todas las instituciones", al que el independentismo se opuso.

No obstante, cree que "es un gran éxito político para el independentismo" que hablar catalán en el Congreso "sea visto como una agresión": "Lo que buscan los partidos independentistas no es normalizar el uso del catalán, es que la lengua sea vista como un arma política".

Sin embargo, para la portavoz de CS en el Parlament resulta "mucho más preocupante es que no se pueda hablar el castellano en una escuela de Cataluña" o que se haya tenido que movilizar a "la alta inspección educativa porque no hace su trabajo de comprobar si los centros escolares catalanes se cumplen o no las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña" sobre las horas de castellano en las aulas catalanas. EFE

1011900

sjs-mcp/fl/prb

(foto) (vídeo)