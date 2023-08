García Carrera: "La marcha está lejos de un trato igualitario con otras especialidades"

Budapest, 19 ago (EFE).- El español Diego García Carrera, doble medallista europeo de plata (2018) y bronce (2022) en 20 kilómetros marcha, criticó este sábado que "la marcha está lejos de un trato igualitario respecto a otras especialidades" y aseguró que su intención de entrar en la Comisión de Atletas de World Athletics es para "tratar de cambiar las cosas".

Diego García Carrera finalizó en el puesto 39 los 20 kilómetros marcha del Mundial de Budapest que se adjudicó el español Álvaro Martín.

"Es una gran noticia para todo el atletismo español. Es un buen momento para reivindicar la marcha y además en un sitio tan espectacular como Budapest. Yo ojalá pueda estar cerca de ese nivel el año que viene", comentó el español, que esta temporada ha tenido "problemas de estómago y reflujo" que le dan cuando compite a altas intensidades.

"He entrenado a buenos tiempos con ello pero hoy me he encontrado mal y no lo achacaría a ningún problema concreto", señaló.

Diego García Carrera, que se ha presentado a la Comisión de Atletas de World Athletics, criticó la decisión de la organización de los Mundiales de Budapest de no retransmitir por la señal internacional de televisión la llegada a meta de los 20 kilómetros marcha.

"Es evidente que no puede ser. Esto no es un llanto porque nos guste llorar o seamos peleones. Uno de lemas de mi candidatura es que se trate igual a todas las especialidades. No es el mismo trato porque era una serie clasificatoria lo que se ha visto por la tele y no una final", comentó.

"Hay gente dentro de la federación internacional, que es nuestra federación, que no nos quiere y le damos igual y es el error. Me parece bien que haya gente fuera, incluso en el Comité Olímpico que no nos defienda y nos quiera quitar del medio, pero lo que no puede ser es que los propios no nos defiendan y hay que cambiarlo ya", apuntó.

"No se puede ir a un juicio sin abogado y es lo que tenemos ahora mismo en la marcha. Estamos lejos del trato igualitario o por lo menos compensado", concluyó. EFE

1011041

drl/og