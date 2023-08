El Oviedo busca la primera victoria ante un Racing de Ferrol crecido

Oviedo/Ferrol, 19 ago (EFE).- El Real Oviedo, todavía inmerso en una burbuja de ilusión creada tras el anuncio del regreso de un Santi Cazorla que todavía no debutará, se estrena en el Carlos Tartiere con la intención de cosechar el primer triunfo de la temporada ante un recién ascendido Racing de Ferrol que llega a Asturias tras ganar en Elche.

Rodri Tarín, Álex Millán, Masca y Jaime Seoane siguen siendo bajas -los tres primeros por lesión-, mientras que respecto a la primera jornada en Tenerife Álvaro Cervera pierde a Lucas Ahijado por su lesión de tobillo y recupera a Luismi, que entrenó con normalidad esta semana después de ser baja la semana pasada por una contusión en la zona de la cadera.

La entrada de Luismi en el centro del campo y la de Mario Hernández para ocupar el lateral derecho serán las únicas novedades del once oviedista, aunque no se descarta que Oier Luengo, que ya en Tenerife fue el cambio elegido tras la lesión de Lucas, ocupe el flanco derecho de la zaga.

En el resto de las demarcaciones, Álvaro Cervera medita seguir con una línea continuista y es el puesto de extremo izquierdo el que más en el aire está, con Hugo Rama con opciones de mantenerse en el once inicial y con Paulino de la Fuente intentando ganarse una oportunidad en dicha banda.

Respecto a Santi Cazorla, el flamante último fichaje del Real Oviedo llegó a Asturias el viernes por la tarde y conoció este sábado en El Requexón a sus nuevos compañeros aunque todavía no entrenó a las órdenes de Cervera, mientras que poco antes de que comience el partido del domingo ante el Racing de Ferrol pisará el césped del Tartiere para saludar a los aficionados oviedistas.

El Racing de Ferrol buscará este domingo amargar el efecto Cazorla en Oviedo, a donde viaja con la moral por las nubes tras su convincente triunfo en la jornada inaugural ante el recién descendido Elche.

El salto de categoría no ha evitado que el Racing pierda el sello de Cristóbal Parralo, quien mañana regresa a una ciudad en la que vivió grandes noches como futbolista, pieza indiscutible del Oviedo que logró el regreso a Primera en la temporada 1988-89.

Cristóbal, en principio, no retocará el once que alineó en el Martínez Valero, donde los suyos exhibieron solidez. Asume, no obstante, que el de Oviedo será un duelo diferente al de la primera jornada por el estilo de juego del equipo de Álvaro Cervera.

En el amigable de este verano, al equipo azul ya no le importó cederle el balón al Racing para golpearle al contraataque. Por eso, Cristóbal insiste en la importancia de minimizar las pérdidas en la zona de creación para que su rival pueda explotar la velocidad de sus puntas.

Alineaciones probables:

Real Oviedo: Leo Román; Mario Hernández, Costas, Dani Calvo, Abel Bretones; Viti, Luismi, Camarasa, Hugo Rama; Sebas Moyano y Borja Bastón.

Racing de Ferrol: Cantero; Delmás, Jon García, David Castro, Brais Martínez; Señé, Bernal; Carlos Vicente, Chuca, Iker Losada; Sabin Merino. EFE

Estadio: Carlos Tartiere

Horario: 17:00 horas

Árbitro: Trujillo Suárez (Comité tinerfeño). EFE

