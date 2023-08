Cervera: "Me gustaría que el Racing de Ferrol no fuese protagonista"

Oviedo, 19 ago (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Álvaro Cervera, se ha referido hoy a su rival de mañana en el Carlos Tartiere, el Racing de Ferrol, como "un equipo apañado que viene con un ánimo importante tras ascender" y ha considerado que le gustaría ver un partido "en el que el rival no fuese protagonista".

"Si la balanza tiene que caer de un lado, que sea del nuestro. No quiero un partido de muchas ocasiones, me gustaría acertar en una ocasión y ganar. El Racing es un equipo que no renuncia al balón, juega con un sistema 4-3-3 y tiene un delantero (Sabin Merino) de los que me gustan, que no para de tirar desmarques hasta que no puede más", ha comentado el técnico del Oviedo.

El entrenador carbayón tiene claro que Mario Hernández será el sustituto de Lucas Ahijado en el lateral derecho de la defensa. "Lo veo bien, tiene mucho ánimo y da gusto entrenar con él porque le pone mucho interés a todo lo que hace. Va a jugar, porque podemos usar la baza de Oier Luengo pero solo tenemos tres centrales, pero se le va a hacer largo el partido. Juega muy bien", ha apuntado.

Respecto a la derrota en Tenerife y a lo que tiene que hacer el Oviedo para estrenar su casillero de victorias este domingo, Cervera ha admitido que el equipo no estuvo bien en el Heliodoro Rodríguez López, donde el conjunto carbayón fue "completamente irreconocible".

"Hay que ser otra vez el equipo del año pasado, que juegue para ganar y no para agradar. El gol del Tenerife vino de un saque de banda y su otro remate más peligroso vino de un córner, luego no tiraron más. Quitando esos errores, somos un equipo que, incluso jugando mal, a veces no pierde. No puede ser que de un saque de banda llegue un gol, el año pasado fuimos buenos porque limitamos esas cosas", ha advertido.

Preguntado por lo que resta de mercado de fichajes, el entrenador oviedista ha reiterado que ficharía a un jugador que pueda combinar central y mediocentro, "porque en el momento en el que no está Luismi no hay un futbolista parecido".

"Es un jugador importante para el club y la ciudad, para la afición. Esperemos que entre todos podamos hacer que sea importante para el equipo. Viene de estar parado y con alguna molestia, esperemos que pueda entrar en dinámica pronto y nos pueda ayudar", ha apuntado sobre el regreso de Santi Cazorla al Real Oviedo.

A s juicio, hasta que no compruebe el ritmo que tiene el dos veces campeón de la Eurocopa con España no sabe "dónde puede jugar", pero se ha mostrado seguro de que Cazorla "no va a perder nunca la calidad, siempre estará ahí aunque tenga 38 años". EFE

