Borrell lamenta que la gobernabilidad de España "dependa de alguien a quien le importa un carajo"

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha lamentado la "paradoja" de que la formación de Gobierno "dependa de alguien que dice y repite que la gobernabilidad de España le importa un carajo", y a quien, en cambio, "solo le importa la solución, a su manera, claro, del conflicto entre España y Cataluña". "En mi opinión existe un conflicto entre catalanes, porque Cataluña no es monolítica. Los resultados electorales lo han demostrado", afirma el exministro de Asuntos Exteriores español en una entrevista concedida a 'El País' y recogida por Europa Press. Borrell ha defendido que una democracia parlamentaria "exige pactos" y que estos pactos "requieren cesiones y compromisos", en referencia a las negociaciones de investidura entre PSOE y los nacionalistas tras las elecciones del 23 de julio. CREAR ESTRUCTURAS "A GOLPE DE COYUNTURAS" Sin embargo, ha apuntado que el problema es crear estructuras "a golpe de coyunturas". "Hemos ido creando estructuras de Estado para resolver coyunturas parlamentarias. Deberíamos concebir el Estado que queremos y cómo deben funcionar las instituciones antes de tener que ceder a la presión del momento. Y a veces haciendo de la necesidad virtud", ha afirmado. En la entrevista, Borrell ha afirmado que las pasadas elecciones del 23 de julio han sido un "parteaguas" en el ascenso "aparentemente imparable de la derecha extrema" y de la tendencia a que las "derechas clásicas y extremas" gobiernen en coalición, de tal manera que ha calificado a España de "contraejemplo" frente a las dinámicas de otros países. SÁNCHEZ HA DADO EXPLICACIONES Preguntado por si al Gobierno de Pedro Sánchez le ha faltado pedagogía para explicar las cesiones, Borrell ha sostenido que el presidente en funciones ha tenido que hacer frente a situaciones "muy difíciles", pero que, no obstante, ha cosechado resultados positivos como la "desinflamación" del conflicto en Cataluña. "Recordemos que en 2017 hubo riesgos reales de fragmentación del Estado. Y comparémoslo con la situación actual, con el PSC ayer proscrito y hoy superando en votos a los tres partidos independentistas juntos", ha resaltado Borrell. Sobre la falta de explicación de los indultos a independentistas y las reformas de los delitos de sedición y malversación, Borrell ha señalado que el propio Sánchez se dio cuenta de que era necesario explicarse "más y mejor". "Eso fue lo que hizo inmediatamente después de convocar a elecciones", ha apostillado. Así, considera que sus explicaciones "deben de haber surtido efecto" porque el PSOE obtuvo un resultado en las elecciones mejor de lo previsto por las encuestas electorales. "España, como Europa, es plural y diversa, pero para mí existen como entidades políticas. Otros, en nombre de esa diversidad, niegan su existencia. Creo que España y Europa se enfrentan al mismo reto", concluye al respecto. Borrell ha recordado que desde que el PSOE perdió la mayoría absoluta en 1993, los gobiernos que lo han necesitado "han tenido que ser investidos gracias a los partidos nacionalistas periféricos". "El PP criticó la cesión del 15% del IRPF y a la siguiente legislatura tuvo que ceder el 30%", refiriéndose así al pacto de investidura entre CiU y PP en 1996. "RUSIA HA FRACASADO" EN SU INVASIÓN A UCRANIA Durante la entrevista, Borrell también comenta varios aspectos de actualidad internacional como jefe de la diplomacia de la UE. Así, afirma que Rusia ha fracasado en su invasión relámpago a Ucrania, por la cual ha pagado un precio "enorme" en términos materiales y humanos. "Eso no quiere decir que haya agotado sus capacidades, ahora Putin está sacrificando su ejército y su pueblo para su supervivencia nacional", añade al respecto. Ha defendido que la UE ha hecho "lo que había que hacer" en esta guerra, que era ayudar a Ucrania a defenderse sin ampliar el conflicto, aunque ha reconocido que la ayuda ha sido "demasiado gradual". También ha indicado que el proceso de entrada de Ucrania a la UE "se hará todo lo aprisa que se pueda". Ha alejado la posibilidad de que el golpe militar en Níger sea resultado de una conspiración rusa, aunque admite que el país "se aprovecha de la situación". Ha admitido también que hay un "riesgo claro" de crisis migratoria irregular derivada de la situación en el país africano, así como de amenaza yihadista y potencial desestabilización para los países de la zona.