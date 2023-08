1-3. Un estelar Bellingham pone líder al Real Madrid

Almería, 19 ago (EFE).- Una nueva actuación estelar, rubricada con un doblete y una asistencia, imparable en ataque, omnipresente en gran parte de los minutos, llevó al Real Madrid a sumar ante el Almería su segunda victoria de la temporada, un pleno de triunfos que elevan al conjunto de Carlo Ancelotti, de forma provisional, a la cima de la clasificación.

El inglés propició la remontada de los visitantes que se toparon con un gol tempranero del cuadro andaluz firmado por el exmadridista Sergio Arribas. Después, con el choque roto, Vinicius sentenció.

Tras el 1-1 al descanso con el tanto de Arribas, al culminar una magnífica contra en el minuto 3, y el primero de Bellingham, tras cazar un rechace en el 19, el inglés, imparable en ataque y que lo hizo todo bien, dio un volantazo al encuentro y lo giró para el Madrid con su tercer gol en esta Liga. A la hora de juego, al cabecear de espaldas a la portería un centro de Kroos ante la fallida salida de Maximiano, mientras que Vinicius hizo el 1-3 definitivo en el 73 con un remate sutil que desvió el local Chumi.

El equipo de Carlo Ancelotti, muy vertical y más brillante en ataque que en defensa, tiró de pegada ante un Almería que sigue sin ganar y es ahora colista, aunque dio la cara y aguantó, mereciendo algo más en la primera parte, hasta que en la segunda los goles le hicieron daño y se dejó ir con el paso de los minutos, con lo que los madridistas pudieron lograr un marcador más abultado.

El encuentro comenzó con una U.D. Almería muy atrevida y que buscó las cosquillas a los blancos con un gol tempranero cuando sólo se llevaban 2 minuto y medio. Se volvió a cumplir la ley del ex y fue Sergio Arribas, recién llegado al Almería desde el Castilla, quien en una contra adelantó de cabeza a los rojiblancos a centro del argentino Robertone.

A partir de ahí, el Real Madrid comenzó a tener el balón para empatar el partido cuanto antes y poner los cimientos de la remontada. El Almería aguantó muy resguardado, buscando cualquier ocasión para salir a la contra y con un conjunto blanco enviando balones muy peligrosos al área y un Vinicius Junior sembrando el caos entre la zaga almeriense.

Los de Ancelotti empezaron a asediar la portería defendida por el debutante Maximiano, pero los disparos de Fede Valverde y Vinicius golpearon en el muro defensivo almeriense. Sin embargo, la fe madridista le dio pronto resultados y Bellingham, en el minuto 19, igualó en una jugada rocambolesca en la que los rojiblancos pidieron mano y fuera de juego del inglés, aunque el VAR validó el 1-1.

Con el empate, el Real Madrid se fue en busca del segundo nuevamente con largas posesiones de balón y centros de mucho peligro, lo que pudo aprovechar el brasileño Rodrygo Goes, aunque su disparo raso se fue desviado a escasos centímetros del palo diestro del meta luso Maximiano.

Tras la pausa de hidratación, el Almería cogió la batuta del partido. Primero a través del ghanés Baba, que hizo trabajar a Lunin con un disparo raso desde 30 metros; luego con otro de Robertone que el ucraniano envió a córner; y más tarde con un cabezazo del belga Ramazani, solo en el área, que se fue a las manos del meta.

El Real Madrid, contra todo pronóstico, tuvo que esmerarse en achicar balones tras varios ataques consecutivos de los locales que le pusieron contra las cuerdas, sobre todo en una triple ocasión entre Largie Ramazani y Lucas Robertone.

Antes de llegarse al final de la primera mitad, los de Ancelotti consiguieron desperezarse con una ocasión de Rodrygo que, con un disparo centrado, puso en apuros a Maximiano, pero la última la volvió a tener Ramazani, con un disparo cruzado que rozó con la yema de los dedos Lunin.

En el quinto minuto del tiempo añadido, el alemán Toni Kroos adelantó al Real Madrid con un sensacional derechazo, pero el colegiado Sánchez Martínez, esta vez sí, fue a revisarlo al VAR y lo anuló por falta previa de Carvajal a Akieme.

Tras la reanudación, el Real Madrid salió a esperar atrás, esperando a ver qué querían plantear los rojiblancos, que comenzaron los segundos 45 minutos tratando de tener más posesión, jugando con mucha cabeza y con un Robertone muy activo. El primer remate llegó en el 55 por medio de Ramazani, pero su disparo lo atajó bien Lunin.

Pero fue el Real Madrid el que volvería a anotar para consumar la remontada. Una vez más Jude Bellingham, que tuvo una gran actuación y demostró estar tocado por una varita, hizo el 1-2 a los 60 minutos al rematar de cabeza un gran centro de Kroos, con la colaboración de Maximiano y de la zaga local.

Además, los de Carlo Ancelotti no se contentaron con este doblete del inglés, apretaron y Rodygo rozó el 1-3 con otro disparo que salió fuera por muy poco, mientras que en el bando almeriense el colombiano Luis Suárez volvió a meter el miedo en el cuerpo a los blancos con un cabezazo que se fue cerca de la escuadra.

Sin embargo, cuando quizás el Almería estaba llegando más, a 18 minutos del final apareció el eléctrico y siempre activo Vinicius para batir de nuevo, con un disparo mordido que tocó en el defensa Chumi, a Maximiano y hacer el 1-3 definitivo, lo que aúpa a los madridistas a la primera posición provisional de la tabla. Además, el Madrid pudo ampliar su renta mediante un Brahim Díaz que entró al encuentro muy enchufado, aunque el marcador ya no se movió.

- Ficha técnica:

1 - Almería: Luis Maximiano; Marc Pubill (Alejandro Pozo, m.68), Édgar González, Chumi, Sergio Akieme; Lucas Robertone (Gonzalo Melero, m.68), Idrissu Baba (Lázaro Vinicius m.91); Adrián Embarba, Largie Ramazani (Ibrahima Koné, m.60), Sergio Arribas (Arnau Puigmal, m.91) y Luis Suárez.

3 - Real Madrid: Andriy Lunin; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba, Fran García; Aurelien Tchouameni, Toni Kroos (Luca Modric, m.71), Federico Valverde (Lucas Vázquez, m.90), Jude Bellingham (Joselu, m.80); Vinicius Junior (Brahim Díaz m.90), Rodrygo Goes (Eduardo Camavinga, m.71).

Goles: 1-0, M.3: Sergio Arribas. 1-1, M.19: Bellingham. 1-2, M.60: Bellingham. 1-3, M.73: Vinicius Junior.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano). Amonestó al local Chumi (m.58).

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de Primera División, disputado en el Power Horse Stadium ante 17.571 espectadores. Antes del partido, once niños y niñas salieron al terreno de juego con el once inicial del Almería en una acción promovida por el patrocinador principal del conjunto almeriense, Khaled Juffail Co. Los jugadores madridistas saltaron al campo con una camiseta de apoyo a su compañero Militao, lesionado de gravedad. EFE

