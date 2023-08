Miguel Álvarez: "Sería importante ganar ante un equipo de nuestra liga"

Villarreal (Castellón), 18 ago (EFE).- Miguel Álvarez, entrenador del Villarreal B, afirmó con vistas al encuentro que disputará su equipo este lunes en el estadio de La Cerámica frente al Eldense que “sería importante ganar" ante un equipo de su liga, con el que se puede jugar la permanencia.

"El equipo está bien, y además está siendo una semana muy larga para trabajar, que es algo que nos favorece. Una semana para recuperar mejor a Carlos Romero, Pablo Íñiguez o Diego Collado. Nosotros estamos creciendo como equipo, para mí el punto de partida es bueno. En Zaragoza hicimos buenas cosas, pero debemos seguir mejorando", avisó.

El técnico del filial indicó que espera un partido “complicado, como todos". "Cuando un equipo asciende tiene esa inercia positiva como es el caso del Eldense. Es un equipo que me gusta mucho, ganó en Cartagena en un campo difícil. Sigue el entrenador y muchos jugadores de la temporada pasada, a lo que suman buenos refuerzos”.

Igualmente, Miguel Álvarez recalcó: “Es importante ganar los tres puntos en casa ante posibles rivales directos, de nuestra liga, como es el caso del Eldense que es un equipo muy valiente como demostró en Cartagena. Dominan muy bien el juego directo”.

Para ello, el entrenador del Villarreal B consideró “fundamental que venga mucha gente y que se note" que juegan en casa. "La afición del Eldense desplazó a 700 aficionados a Cartagena y aquí también serán bastantes. Tener el respaldo de nuestra gente en la grada es muy importante para nosotros”.

Sobre la posibilidad de contar con Altimira, que ha viajado con el primer equipo a Mallorca, Miguel Álvarez dijo: “Me adapto a lo que va sucediendo como debe ser en un entrenador de un filial. Si está con nosotros será fenomenal, pero si no está tenemos otros chicos que están trabajando muy bien”.

Por último, el técnico del conjunto amarillo se refirió a las opciones de fichaje del portero Miguel Morro. “Sé que el club va a firmar un portero porque hay una necesidad en esa posición, pero el caso de Miguel Morro no sé nada. Yo me dedico a trabajar con lo que me dan”, concluyó. EFE

