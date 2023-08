Matute dice que hay avances "en la buena dirección" pero pide "audacia" al PSOE para lograr la investidura de Sánchez

El diputado de EH Bildu Oskar Matute ha afirmado que el acuerdo alcanzado este pasado jueves para la conformación de la Mesa del Congreso de los Diputados es un paso "en la buena dirección" para una eventual investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, aunque ha advertido de que ahora es el Ejecutivo en funciones el que debe ser "audaz" para lograr nuevos acuerdos que permitan hacer realidad esa posibilidad. Matute también ha manifestado, en una entrevista en Onda Vasca recogida por Europa Press, que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, parece "un poco tocado" tras la derrota de su candidata a presidir la Mesa del Congreso, y ha destacado que "detrás de cada paso en falso" del actual líder del Partido Popular, "aparece siempre la sombra" de Isabel Díaz Ayuso "como su sustituta natural y como la persona que ambiciona estar ahí". Matute ha explicado que el acuerdo alcanzado este pasado jueves entre PSOE, Sumar y varias formaciones nacionalistas en torno a la conformación de la Mesa de la Cámara Baja "era un paso y una condición necesaria" para un posterior pacto que permita reeditar un gobierno del Partido Socialista y la coalición progresista. "NO ES SUFICIENTE" En todo caso, ha subrayado que el entendimiento logrado respecto al órgano de gobierno del Congreso "no es suficiente" para dar por hecha una nueva investidura de Sánchez y la continuidad del actual Ejecutivo. Matute ha reconocido que si no se hubiera logrado el acuerdo de este pasado jueves "era difícil, por no decir imposible, pensar que se pudieran dar otros" pactos posteriores, dado que "no parece que se pudieran dar unas condiciones mínimas de estabilidad para poder iniciar una acción de gobierno". No obstante, ha advertido de que "a partir de ahí, queda todavía lo realmente complicado"; es decir, alcanzar un acuerdo que permita conformar un gobierno de PSOE y Sumar con el respaldo de "fuerzas tan heterogéneas como las que están llamadas a concurrir para que los números den". (((Habrá ampliación)))