IICA y Fondo Verde del Clima exploran financiamiento climático para sector agropecuario

San José, 18 ago (EFE).- El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Fondo de Verde del Clima (GFC) informaron este viernes que exploran potenciales proyectos que permitan canalizar un mayor financiamiento climático hacia el sector agropecuario de América Latina y el Caribe.

Estas iniciativas tienen como fin, además, contribuir en la transformación hacia un sector agrícola más resiliente, sostenible y bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, explicó el IICA en un comunicado.

El IICA y el Fondo Verde del Clima tienen como objetivo trabajar junto con otros socios para mejorar la agricultura en América y el Caribe, así como preparar propuestas de proyectos e iniciativas que ayuden a los productores de la región a mejorar su resiliencia climática y emplear prácticas productivas más sustentables.

"La idea es ver qué tipo de proyectos podemos hacer juntos en los próximos cuatro años. El IICA es muy importante para nosotros en América Latina y el Caribe, en el Fondo no tenemos muchas agencias acreditadas con esta experiencia en agricultura que pueden trabajar en todos los países de la región", afirmó el especialista en agricultura y seguridad alimentaria en la División de Mitigación y Adaptación del GCF, Marc Dumas-Johansen.

El IICA detalló que el GCF está actualizando su plan estratégico que apoyará un cambio de paradigma en todos los sectores, incluyendo el agroalimentario, donde espera favorecer a más de 170 millones de personas para que adopten prácticas agrícolas y pesqueras resilientes al clima y bajas en emisiones entre 2024 y 2027.

Ambos entes indicaron que hay un proceso de varias propuestas de proyectos, incluyendo dos que van avanzando rápidamente: una enfocada en ganadería en México llamada GANA-México y otra sobre producción resiliente al clima en el Caribe titulada Caribbean Climate Resilient Farming. Según las autoridades estos proyectos pueden servir de inspiración para otros.

"El sector no puede cambiar si los incentivos no cambian, si no está el financiamiento para que los productores puedan implementar esos cambios en campo, y si no superamos algunas de las barreras que están obstaculizando mayor resiliencia y la disminución de las emisiones en la región", dijo la gerente del programa Acción Climática y Sostenibilidad Agropecuaria del IICA, Kelly Witkowski

La especialista comentó que canalizar financiamiento hacia el campo "es fundamental para facilitar la acción climática". EFE

mjb/dmm/rrt