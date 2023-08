Garriga (Vox) afirma que el apoyo a Feijóo no ha cambiado pero advierte: "No se puede obtener votos a cambio de ofensas"

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha señalado este viernes que el apoyo de su partido a una eventual investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no" ha cambiado. No obstante, ha avisado a los 'populares' que no pueden pretender conseguir "votos a cambio de ofensas". Garriga, que ha reprochado a los 'populares' el gesto de "desprecio y soberbia" de no facilitar a Vox un puesto en la Mesa del Congreso, ha asegurado que siguen "dispuestos" a apoyar una investidura de Feijóo, porque son "gente de palabra". Este jueves, el PP comunicó a Vox que no iba a contribuir a que logre algún puesto en la Mesa del Congreso, por lo que los 33 diputados del grupo que preside Santiago Abascal votaron a su propio candidato para la Presidencia, el diputado Ignacio Gil Lázaro, y no a la aspirante del PP, Cuca Gamarra. La misma situación se produjo después en la votación de las vicepresidencias. Así, en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, el dirigente de Vox ha exigido explicaciones al PP y les ha preguntado si prefieren la fórmula de la "autosuficiencia" de Murcia, donde los 'populares' se niegan a pactar, o trabajar de forma conjunta y seguir el modelo "muy fructífero" de Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura o Baleares, donde gobiernan en coalición. VOX "NO REGALA" NADA "Lo que no puede pretender el señor Feijóo es obtener votos a cambio de ofensas", ha afeado Garriga, que se ha mostrado sorprendido por la actitud del PP y les ha llamado a "volver a la senda del patriotismo, la generosidad y la responsabilidad". En este sentido, ha indicado que el teléfono de Vox, que es un socio "fiable" e "imprescindible", está abierto para hablar con el PP. "No es culpa nuestra", ha defendido Garriga, señalando que era de "lógica parlamentaria" que les dieran un puesto en la Mesa. Ha recalcado que Vox "no regala sus votos" y ha instado a priorizar los intereses generales sobre los partidistas para evitar que el socialista Pedro Sánchez repita en el Gobierno "sustentado" por los partidos independentistas, a los que no les importará ceder amnistía y referéndum, ha considerado.