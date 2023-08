García Pimienta: "El equipo ha jugado muy bien, pero nos ha faltado pegada"

Valencia, 19 ago (EFE).- El entrenador de Las Palmas, Francisco Javier García Pimienta, analizó tras la derrota contra el Valencia (1-0) que "el equipo ha jugado muy bien, pero necesitamos ser mucho más profundos, verticales y generar muchas más situaciones de peligro, nos ha faltado pegada".

"Ha habido un pequeño cambio con el gol, se ha visto un equipo más ofensivo y con llegadas, ese es el camino. Ha habido situaciones de ataque buenas, pero se deben generar muchas más situaciones, sino será difícil marcar en esta categoría", agregó García Pimienta en rueda de prensa.

El técnico de Las Palmas, que sobre el penalti dijo que "en el banquillo no se ve nada, pero el VAR llama al árbitro y parece que tiene la mano extendida, nada más que decir", valoró que Julián Araujo les ha dado profundidad y ha hecho un buen partido al igual que Benito en los últimos minutos.

"El equipo queda compensado con las incorporaciones. Estoy muy contento con como queda la plantilla en estos momentos, si hay alguna opción la incorporaremos, quedan dos semanas de mercado todavía, pero creo que la plantilla queda compensada e iremos creciendo", refirió.

Por último, sobre el Valencia comentó que "por jugadores y entidad es uno de los grandes del fútbol español. De momento lleva seis puntos, mira si hay distancia" para añadir de su equipo que "todo necesita un proceso de adaptación, los chicos han salido muy bien, han sido muy competitivos sin perderle la cara al partido, me da pena no empatar, porque creo que no hemos sido inferiores". EFE

