El presidente del Senado descarta "torpedear" la acción del Gobierno, pero denuncia "prebendas" de Sánchez a Junts

El nuevo presidente del Senado, Pedro Rollán, ha asegurado este viernes que la Cámara Alta "no está para torpedear", rechazando que la institución se convierta "única y exclusivamente en una herramienta de contrapeso político" ante la mayoría absoluta del PP, aunque sí que ha querido denunciar "prebendas" del líder socialista, Pedro Sánchez, a Junts en la votación de la Mesa del Congreso. "El Senado no está para torpedear, el Senado está para servir a todos y cada uno de los españoles. Por tanto, mejoraremos cualquier iniciativa desde el respeto a los grupos y la representación que los españoles nos han otorgado y no quiero que se piense que el Senado va a ser única y exclusivamente una herramienta de contrapeso político", ha defendido Rollán en una entrevista en Cope, recogida por Europa Press. Después de ser elegido este jueves como nuevo presidente del Senado, Pedro Rollán se ha pronunciado de esta manera ante la posibilidad de que la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta pueda dilatar e incluso vetar algunas leyes en el caso de que finalmente Pedro Sánchez acabe reeditando el Gobierno. En este contexto, el nuevo presidente del Senado ha recalcado que "no solo será una herramienta de contrapeso político", aunque ha precisado que el PP, con mayoría absoluta, podrá enmendar, modificar y corregir algunas leyes, además de tener la "complementariedad de establecer un calendario para poner el foco en los territorios". Por ello, Rollán ha apostado por aprovechar la "visibilidad temporal" que ha tenido el Senado este tiempo para que las comunidades autónomas tengan "un papel determinante" en cuestiones estratégicas como el modelo de financiación o un pacto nacional por el agua. LOS PACTOS PARA EL CONGRESO Asimismo, el nuevo presidente del Senado también se ha pronunciado sobre los acuerdos de Pedro Sánchez con formaciones independentistas a cambio de su apoyo a la candidata socialista Francina Armengol para presidir el Congreso, denunciando "prebendas" del líder del PSOE a Cataluña. "Entendemos que no puede haber ninguna comunidad autónoma que tenga prebendas o que tenga unos beneficios en detrimento del resto de todos y cada uno de los territorios de España y ayer vimos como la mano que mece la cuna, Junts en este caso y el señor Puigdemont, han reeditado un acuerdo con el candidato Sánchez", ha denunciado Rollán. Algo que, en su opinión, "desvirtúa el clamor mayoritario" del pasado 23J tras la victoria de Alberto Núñez Feijóo, censurando que la gobernabilidad de España "resida en alguien que no respeta ni defiende los intereses generales de la nación y la Constitución". En este contexto, ha instado a Sánchez a "no echarse en brazos del señor Puigdemont", emplazándole a "respetar el resultado de las urnas": "Y sobre todo hacer todo lo que esté al alcance de su mano para que sea la moderación, el respeto, el entendimiento y la concordia la seña de identidad de esta nación". LAS LENGUAS COOFICIALES Y ante el debate sobre el uso de las lenguas cooficiales en las Cortes, Pedro Rollán ha destacado la "normalización" que tienen estos idiomas en el Senado, donde se utilizan en algunos debates y una comisión. De hecho, el nuevo presidente de la Cámara comenzó ayer su intervención saludando en catalán, euskera y gallego. En otra entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, se ha pronunciado de esta manera sobre la intención de la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, de utilizar todas las lenguas oficiales en la Cámara Baja. En este contexto, Pedro Rollán considera que Sánchez está utilizando esto como "un señuelo y una herramienta de distracción" para, según ha dicho, "dejar en un segundo plano" las referencias a una posible desjudicialización del asunto catalán. LOS APOYOS DE FEIJÓO Asimismo, el dirigente 'popular' cree que los apoyos cosechados por Feijóo para ir a una posible investidura "se mantienen intactos" pese a que Vox decidió no votar a la candidata del PP para presidir el Congreso, Cuca Gamarra. Según Rollán, tanto Vox como Coalición Canaria no han retirado explícitamente el apoyo a Feijóo, insistiendo en que tiene que ser el que ganó las elecciones la persona que tenga "la oportunidad" de conformar un Gobierno. Por último, también ha reafirmado el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, acompañado por todos los presidentes autonómicos, de los que ha defendido que están todos "perfectamente alineados" con el presidente de los 'populares'.