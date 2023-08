El PP de Casas de Don Pedro (Badajoz) pide la dimisión del primer teniente de alcalde del PSOE por "agredir a un joven"

El Partido Popular de Casas de Don Pedro ha exigido la dimisión o el cese inmediato del primer teniente de alcalde del PSOE en la localidad por "agredir a un joven" durante las celebraciones de las Fiestas de la Virgen de los Remedios del municipio. Los 'populares' han informado en nota de prensa de que se ha presentado denuncia de esta agresión ante la Comandancia de la Guardia Civil de Talarrubias, "aportando el agredido un parte de lesiones del centro de salud de esta misma localidad, en el que se le diagnosticó una contusión torácica". "Se da la casualidad que el joven agredido es sobrino del que fuera alcalde del PP en Casas de Don Pedro durante 12 años, Antonio Romero, quien estaba pasando las ferias en el pueblo de su familia acompañado de su pareja de origen venezolano. El agredido, así lo ha relatado en la denuncia, ya había sufrido por parte del teniente de alcalde del PSOE varios días de acoso y manifestaciones provocadoras por el país de origen de su novia durante las celebraciones locales de agosto", ha señalado el PP. Así, según ha asegurado el PP de Casas de Don Pedro, en la madrugada del día 17, el primer teniente de alcalde "volvió a acercarse al joven para burlarse de él por el origen de su novia, a lo que él respondió con un simple ¿todo bien?, recibiendo como respuesta del representante del PSOE un puñetazo en el tórax". "Ningún representante público puede acosar, insultar y agredir a ningún ciudadano bajo la circunstancia que sea, se trate del sobrino del exalcalde o no, que en este caso es una anécdota dentro de unos hechos francamente lamentables y reprochables por parte de un concejal", ha remarcado. En este sentido, ha criticado el PP casereño que "no sólo es la agresión" sino también el "acoso repetido al agredido, agravado por el uso de descalificaciones por el país de origen de una mujer, algo despreciable en una sociedad que trata de luchar por la igualdad social y por acabar con la lacra de la violencia de género a todos sus niveles". Para los miembros del Partido Popular de Casas de Don Pedro "no es aceptable que al PSOE se le llene la boca al hablar de la lucha por la igualdad de género y la lucha contra la xenofobia y el maltrato a las mujeres y mantengan en un cargo público a un sujeto que tiene semejantes comportamientos". Por todo, el PP casareño ha exigido que el primer teniente de alcalde del municipio no siga en su puesto de teniente de alcalde ni de concejal en el ayuntamiento "ni un minuto más", ya que su forma de actuar "no puede ser respaldada ni puede representar en modo alguno a nadie en Casas de Don Pedro". "Un pueblo hospitalario, que acoge y recibe con agrado, y desde siempre, a todos quienes lo visitan y que no puede ver manchada esta imagen y seña de identidad por un suceso tan deplorable como este", ha asegurado. Ante ello, el PP espera que el PSOE de Casas de Don Pedro "anteponga la dignidad, la libertad y el respeto a las mujeres y el bienestar de los ciudadanos", que no pueden "ser agredidos por cargos electos de ningún partido, por encima de cualquier otro interés partidista o de sus propias siglas", y destituya a su concejal "a la mayor brevedad, pues no hay absolutamente nada que justifique su forma de comportarse".