CECU advierte de los riesgos de ceder datos biométricos al participar en Worldcoin

Madrid, 18 ago (EFE).- La Federación de Consumidores y Usuarios CECU ha advertido a los consumidores de los riesgos de ceder sus datos biométricos y escanear su iris para participar en Worldcoin, una iniciativa en el ámbito de las criptomonedas lanzada el pasado mes de julio con el fin de recibir a cambio tokens.

Un token es una unidad de valor basada en criptografía y emitida por una organización para gobernar su modelo de negocio y dar más poder a sus usuarios para interactuar con sus productos.

El objetivo de Worldcoin es crear una red financiera y de identidad global basada en "pruebas de personalidad", según el responsable de la iniciativa, Sam Alltman, director ejecutivo del desarrollador OpenAI de ChatGPT.

En España, Worldcoin ya cuenta con más de 150.000 usuarios y con 20.000 usuarios nuevos cada mes, y por eso ante este número creciente los expertos en consumo de CECU se preguntan qué sucede con la cesión de datos.

La federación considera que la elección del escaneo de iris no es casual porque ofrece un error estadístico cada 100 billones de escaneos.

"Se requieren datos biométricos bajo la premisa de que 'no se requiere proveer información personal', si bien alertamos -dicen- que, cediendo nuestros datos biométricos, ya estamos dando información de carácter personal y extremadamente sensible".

Estos datos biométricos "son únicos" y ese hecho, según sostienen, conlleva un riesgo implícito muchísimo mayor porque, si se consideran posibles brechas de seguridad, los ciberdelincuentes podrían acceder a ellos ya que los ciberataques se están desarrollando a gran velocidad.

Además, en su opinión, la cesión de esos datos podría ser utilizada de forma inadecuada y también el escaneo del iris podría exponer a las personas a un mayor riesgo de seguimiento y vigilancia, ya que, al tratarse de información única y difícil de cambiar, podría permitir la identificación de las personas sin su consentimiento.

Por ello, desde CECU aconsejan a los consumidores tomar decisiones informadas, es decir, investigar de formar exhaustiva cualquier nueva tecnología financiera antes de comprometerse, y comprender los aspectos técnicos y las implicancias legales para tomar decisiones informadas.

No obstante, no todo debe recaer en la diligencia o no de los consumidores, según CECU, que llama la atención sobre el importante rol de las autoridades públicas. EFE

bec/ros