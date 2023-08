Ancelotti se alinea con Guardiola en la queja por el calendario

Madrid, 18 ago (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, coincidió con la queja lanzada por el entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola, sobre un calendario cada vez más cargado de partidos y sin espacios para el descanso que está provocando lesiones continuas de jugadores, y pidió rebajar encuentros "para mejorar la calidad"

Es una queja que Ancelotti ya lanzó en varias ocasiones la pasada temporada, con el Real Madrid disputando seis competiciones. "El calendario no tiene sentido. Tenemos que avaluar la salud de los jugadores", afirmó en abril cuando instó a Real Federación Española de Fútbol, FIFA y UEFA a sentarse y llegar a un consenso para rebajar el número de partidos en vez de aumentarlos con nuevas competiciones o retocando otras con más participantes.

"Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Guardiola", aseguró hoy Ancelotti. "Intentan mejorar la calidad del espectáculo poniendo más minutos y partidos, es bastante sencillo, para mejorar la calidad tienes que quitar cantidad".

"Es lo que tienes que hacer pero el problema es que los entrenadores y jugadores no pintan nada. Quien decide ve que el fútbol no parece tan entretenido y quieren meter más cantidad de partidos para ganar más dinero, cuando hay que quitar para mejorar la calidad", agregó.

'Carletto' pidió una mayor protección para los jugadores. "Son los más afectados, los que sufren más lesiones y no pueden aportar a nivel de calidad lo que tienen. A veces están afectados por lesiones. No sé cuando va a cambiar, hasta que no se cansen los jugadores es difícil que cambie". EFE

rmm/og