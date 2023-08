Narbona abre la sesión constitutiva del Congreso apelando a la "honestidad" y pide a los diputados "rigor" y "respeto"

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que preside la Mesa de Edad que dirige la sesión constitutiva del Congreso, ha abierto esta primera sesión plenaria de la XV Legislatura pidiendo a todas sus señorías que ejerzan su función con "honestidad, rigor, ejemplaridad, respeto, responsabilidad y empatía" y que, más allá de sus diferencias ideológicas, trabajen para que la sociedad conciba la política como "lo que debería ser": un instrumento para "mejorar la vida de las personas" y no para primar "intereses particulares". "Estamos obligados a practicar el respeto que es la materia prima principal de la convivencia", ha enfatizado Narbona, recordando a los 350 diputados que todo lo que hace "trasciende las paredes" del Palacio de la Carrera de San Jerónimo. "El respeto que aquí practiquemos es el respeto que le debemos a todos y cada uno de los ciudadanos hayan votado a quien hayan votado", ha añadido, destacando que "costó mucha sangre y dolor" lograr la democracia en España. "Hoy estamos aquí para practicarla", ha recalcado, recordando que España es un Estado social y democrático de Derecho, cuyo ordenamiento jurídico se rige por los principios de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político". CAMBIO CLIMÁTICO Y VIOLENCIA MACHISTA También ha hecho hincapié en que la labor parlamentaria debe realizarse con "el máximo rigor", sobre todo en estos tiempos tan "complejos". En concreto, ha subrayado la necesidad de contar con la opinión de las personas expertas en las distintas disciplinas sobre las que habrán de legislar. Así, la que fuera ministra de Medio Ambiente en el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha avisado de que no se puede afrontar la emergencia climática "sin tener en cuenta a la comunidad científica" ni avanzar en la lucha contra la violencia contra las mujeres "sin comprender mejor cómo se puede prevenir". "No estamos encerrados en una burbuja de cristal, necesitamos a las personas que más saben de cada tema para cumplir nuestra labor con la máxima eficiencia", ha resumido.