Martín Blanco (PP) sostiene que no descartan el voto de CC a favor Gamarra aunque no lo da por asegurado

El diputado del PP por Barcelona Nacho Martín Blanco ha sostenido que no descartan el voto de Coalición Canaria (CC) para que la candidata 'popular' Cuca Gamarra sea elegida presidenta del Congreso, aunque no lo da por asegurado. "No está asegurada, pero es una posibilidad de la que se ha hablado", ha afirmado en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, en la que también ha dicho que quieren ser generosos con CC desde la responsabilidad, en sus palabras. Asimismo, ha señalado que la situación es muy complicada porque la "imprevisibilidad" de Junts hace difícil hacer pronósticos, a su juicio.