Marc Márquez afirma que en Austria el enfoque será "el mismo que en Silverstone"

Spielberg (Austria), 17 ago (EFE).- El español Marc Márquez (Honda RC 213 V) ha afirmado en el circuito austríaco Red Bull de Spielberg, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Austria de MotoGP, que el enfoque es similar al que existió en Silverstone: ver el viernes donde puede estar y a partir de ahí mantener cierta prudencia.

"Lógicamente durante el fin de semana hay unos puntos claves en los que tienes que arriesgar un poquito más, en el FP2, en la clasificación, y en la carrera, pero lo afronto con un perfil bajo y, a partir de ahí, ver dónde podemos llegar", reconoció Márquez.

El ocho veces campeón del mundo de motociclismo asegura estar buscando "lo que perdí en la primera parte de la temporada, pues empecé muy bien físicamente y con las lesiones y todas las caídas que tuve, me fui debilitando; lógicamente me rompí tres huesos, un ligamento y fui perdiendo confianza, por eso mi principal objetivo en esta segunda parte de la temporada quiero volver a coger el tono físico que tenía en Portimao, del que ya estoy muy cerca, porque esta semana estuve en el Centro de Alto Rendimiento de Red Bull y los números no engañan y quería saber dónde estoy".

"Estoy mejor que en enero, pero peor que en marzo, por ejemplo, esto lo señalo por mis sensaciones. En marzo es cuando comenzó la temporada, pero además de retomar este nivel físico, quiero volver a estar en un punto perfecto. Estoy en un punto óptimo ahora, pero me gusta la perfección y también coger confianza", continuó Márquez.

Marc Márquez reconoció que "en Assen lo veía todo muy negro y ahora lo veo más gris y lógicamente una decisión así -retirarse- no puedes tomártela de un día para el otro o, mejor dicho, no puedes tomarla en caliente, tienes que plantearlo distinto".

"Ahora mismo adopto el estilo que creo yo y es necesario un estilo de perfil bajo, ir trabajando y cogiendo esa confianza que nos hace falta hasta lograr el disfrute encima de la moto, sin ver los resultados, y luego intentaremos que lleguen los resultados", destacó Márquez.

"Cuando un deportista está en horas bajas, todo se cuestiona, incluso uno mismo. Lo cuestionas todo 'que si será tu entorno personal, que si estará desconcentrado, que si...', es normal, porque la gente es libre de opinar lo que quiera, y es entonces cuando tienes que estar más centrado que nunca en ti mismo, en tu entorno, y es en lo que estamos. Es lo más importante", asegura sin dudar el piloto de Honda. EFE

JLL/apa