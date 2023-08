Katir-Ingebrigtsen: doble rivalidad, doble reto

Redacción deportes, 17 ago (EFE).- La pista del Centro Nacional de Atletismo de Budapest vivirá en los Mundiales un doble duelo en los 1.500 y los 5.000 metros entre dos de los atletas que más focos acaparan en la actualidad: el español Mohamed Katir y el noruego Jakob Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen, de 22 años, colecciona medallas y colecciona récords. El noruego ha sido campeón de Europa de pista cubierta este año en 1.500 y 3.000 y ha ganado las cuatro carreras que ha corrido al aire libre en 1.500, todas pertenecientes al circuito de la Liga de Diamante en Rabat, Oslo, Lausana y Chorzow. Además ha establecido el récord mundial de las dos millas en París con 7:54.10.

El atleta noruego acredita esta temporada 3:27.14 al aire libre, un registro al que solo se acerca, aunque a más de un segundo, el español Mohamed Katir, que ha realizado 3:28.89, siendo el único de los diez primeros del ránking, junto con Ingebrigtsen, que ha bajado de los 3:29 este año.

Katir, medallista de oro de los Juegos Europeos este 2023 en 1.500, subcampeón de Europa en Múnich 2022 (5.000) y medallista de bronce en el Mundial de Eugene (1.500), aspira a sorprender al noruego, como ya hizo en la reunión de la Liga de Diamante de Mónaco en 2021, cuando terminó segundo la carrera de 1.500 e Ingebrigtsen tercero, ambos por detrás del keniano Timothy Cheruiyot, campeón del mundo en 2019 y medallista de plata olímpico en Tokio.

El atleta español se siente con fuerzas y su ambición es máxima, como demostró el pasado 21 de julio en Mónaco, cuando batió el récord de Europa de 5.000 metros rebajando la marca de Ingebrigtsen en más de tres segundos, para parar el crono en 12:45.01.

Katir, de 25 años, tiene marcado en rojo estos Mundiales en Budapest. "En esa competición es dónde hay que demostrar lo que vales. Es mi objetivo y estoy preparado", dijo tras la final de 1.500 del Campeonato de España en Torrent el pasado 30 de julio, en la que finalizó segundo por detrás del veterano Adel Mechaal.

Para Ingebrigtsen, pese a su dominio en las pruebas de la Liga de Diamante, ser campeón del mundo de 1.500 es un reto que ansía. En 2022, en los Mundiales en pista cubierta de Belgrado, se vio superado por la velocidad de llegada del etíope Samuel Tefera mermado por los efectos de la covid, mientras que unos meses después, en los Mundiales al aire libre de Oregón, fue derrotado por la inspirada táctica del británico Jake Wightman, que no está en Budapest por lesión.

"Siendo los 1.500 metros mi prueba principal, no me conformé con las dos medallas de plata de 2022. Ahora me encantaría ser campeona del mundo en mi prueba", confiesa el noruego.

David Ramiro