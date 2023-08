Irene Montero avisa que habrá que "trabajar muy duro" para tener un gobierno "democrático"

Madrid, 17 ago (EFE).- La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha celebrado este jueves que se haya conformado finalmente una Mesa del Congreso "democrática" con una mayoría que se podría reproducir en la investidura, pero ha advertido que va a haber que "trabajar muy duro" para que haya un gobierno de coalición.

En declaraciones a los medios, Montero ha reivindicado que Podemos debe seguir siendo una fuerza de gobierno "como lo ha sido hasta ahora" porque es la que "más ha trabajado siempre" para que haya un gobierno de coalición "durante mucho tiempo", pero ha puntualizado que todavía es pronto para tratar este asunto.

"No duden que habrá momento de hablar, pero ahora no es el momento, ahora no toca eso, ahora toca trabajar para que haya un gobierno que deje fuera de juego a las derechas", ha zanjado al ser preguntada si se veía repitiendo como ministra de Igualdad una vez que Podemos no ha obtenido ningún puesto en la nueva Mesa del Congreso.

Montero ha aplaudido que finalmente la Cámara vaya a tener "una mesa democrática" gracias a una mayoría "importante y positiva para nuestro país" que "permite dibujar también una mayoría que podría dar la investidura a un gobierno democrático".

Pero "no es una mayoría de izquierdas", ha reconocido.

"Desde luego no basta. Vamos a tener que trabajar muy duro" para tener un Gobierno de coalición que "permita no solamente hacer que las derechas queden fuera de juego un tiempo más", sino también impulsar "con seriedad y rigor" transformaciones sociales como el reconocimiento de la plurinacionalidad, los derechos feministas o la democratización de estructuras del Estado, ha reconocido.

Y es ahí donde "encontrarán a Podemos", ha garantizado la ministra de Igualdad en funciones. EFE

ada-cdu/jlg