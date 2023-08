El Gobierno recuerda a las víctimas de los atentados en Cataluña: "Seis años después, no os olvidamos"

El Gobierno ha recordado este jueves y ha expresado su cariño a las víctimas de los atentados terroristas en Barcelona y Cambrils (Tarragona) del 17 de agosto de 2017, en los que murieron 16 personas. "Seis años después, no os olvidamos", ha enfatizado. "Hoy y siempre recordamos a las víctimas, familiares y amigos de los atentados del 17A sucedidos en Barcelona y Cambrils hace seis años. El odio terrorista no doblegará nuestro sistema democrático de convivencia", ha publicado el Ministerio del Interior en su cuenta de Twitter. Por su parte, el Ministerio de Defensa ha trasladado: "6 años después, no nos olvidamos de las víctimas de los terribles atentados terroristas de Barcelona y Cambrils. Siempre estarán en nuestro recuerdo. Todo nuestro cariño para sus familiares y amigos". En los mismos términos se ha expresado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, en la red social: "Seis años desde los terribles atentados de las Ramblas de Barcelona y Cambrils, quiero compartir el recuerdo emocionado de las víctimas y enviar un mensaje de cariño y apoyo a sus familias. No os olvidamos. Siempre en nuestro corazón". La sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a tres miembros de la célula yihadista que organizó los ataques reconoce a 350 víctimas de los hechos por heridas físicas o daños psicológicos.