"Campeonex" se estrena en el festival de Tarazona (Zaragoza) con presencia de Fesser

Zaragoza, 17 ago (EFE).- "Campeonex", la segunda entrega de la exitosa película "Campeones", se estrena este jueves en el Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo "Paco Martínez Soria" de la mano de su director, Javier Fesser, que el sábado será galardonado con el Premio Autor de Comedia.

Según ha informado la organización, la proyección de "Campeonex", enmarcada en la vigésima edición de la cita de cine de comedia más importante de habla hispana, tendrá lugar un día antes de su estreno en cines en toda España, por lo que es “un momento muy importante" para el festival.

La segunda parte de "Campeones", que en 2019 se llevó tres premios Goya incluido el de Mejor Película, podrá verse en el Teatro Bellas Artes de Tarazona esta noche, a las 22:30 horas.

Además del director, ganador de siete premios Goya y nominado a los Óscar de la Academia de Hollywood, la cita contará con la coguionista de la cinta, Athenea Mata, y de los intérpretes Elisa Hipólito, Jelen García y Mariano Venancio.

Antes, a las 19:00 horas, se celebrará una nueva sesión del certamen de cortos, con más trabajos a concurso: "Copia original", "Skydome", "Whirlpool 3933", "The Parrot", "To bird or not to bird", "Cristal, papel, orgánico", "Sentirlo. El lenguaje del tiramisú" y "7 formas de decir adiós".

Cerrará la presente jornada, que incluye también un vermú con la actriz Lluvia Roja, el "Off Festival", con la artista Elena Lombao que recordará diez años de uno de sus personajes más entrañables con "Las cenizas de Sufrida". EFE

