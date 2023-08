Baraja: “Con el mercado cerrado sabremos el objetivo; es fundamental sufrir menos”

Paterna (Valencia), 17 ago (EFE).- El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, apuntó este jueves que el objetivo del equipo esta temporada será definido cuando acabe el mercado y esté la plantilla confeccionada y cerrada, aunque, agregó que “el objetivo fundamental para todos es tratar de sufrir menos, mejorar y crecer”.

“En pretemporada el objetivo es confeccionar la mejor plantilla posible para luchar por los objetivos como club y tratar de empezar bien la temporada. Siempre se hace una valoración posmercado y el club mandará las directrices para lograr unos objetivos reales y razonables con la plantilla que dispones”, comentó.

Baraja, que no quiso hablar del mercado de fichajes, dijo: “Sé que hay operaciones en marcha, pero ya hemos comentado en muchas ocasiones la situación que tenemos, lo que pensamos (que el equipo necesita refuerzos) y no me voy a repetir. Estoy centrado en los partidos, pero si hay novedades y posibilidades que se puedan dar, tengo un aviso directo”.

Por último, Baraja habló de la exigencia que debe tener el Valencia como club, sobre la que dijo que se transmite en el día a día. “Cuando hablo de exigencia hablo de cuidar los detalles, tenemos que ser un equipo que el día a día sea muy exigente en cuanto a cómo preparar cada entrenamiento, cada partido y lo que podemos mejorar para ser mejores”, dijo.

“Tratamos de cuidar todos los detalles y concienciar al jugador de lo importantes que son las rutinas diarias, coger la mecánica de lo que queremos transmitirle al equipo y eso te hace llegar a tener una buena línea de trabajo en el entrenamiento y llevarlo al partido para ganar. Pasa por ser muy insistente, que esas rutinas se repitan y concienciar al jugador que esos detalles son importantes y más con las limitaciones que todos tenemos”, finalizó. EFE

