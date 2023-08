Andalucía rechaza "discriminaciones" a cuenta de las negociaciones para formar gobierno: "Aquí somos todos españoles"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha asegurado este jueves, a cuenta de las negociaciones que se viven esta jornada para la constitución del Congreso y en el horizonte para formar el futuro Gobierno que "desde Andalucía no vamos a permitir ni agravios comparativos ni discriminaciones ni maltratos", convencida de que "aquí todos somos españoles, todas las comunidades autónomas formamos España, formamos este Estado". En una entrevista con Canal Sur Radio, seguida por Europa Press, España ha sostenido el rechazo de la Junta de Andalucía a una negociación política que derive en una mejora para determinadas comunidades autónomas por cuanto ha esgrimido que "todos somos españoles y lo que no podemos, con la bolsa común de todos los españoles, financiar actitudes nacionalistas o actitudes independentistas en contra de otras comunidades autónomas, como puede ser Andalucía". La consejera de Economía ha anunciado que "estaremos muy beligerantes y estaremos muy pendientes" de las consecuencias de esos pactos para la Legislatura naciente y ha apelado a la necesidad de convocar el órgano de coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas en materia económica y financiera, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, de lo que ha colegido que "se tiene que producir una negociación entre las comunidades autónomas dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que para eso existe y para eso se creó". "No pueden ser negociaciones independientes entre el Estado y cada una de las comunidades autónomas porque el resto de los ciudadanos, los andaluces, no tenemos por qué pagar, por qué recibir menos, para que otros reciban más", ha argumentado la consejera, quien ha deducido que esa práctica "es discriminatoria" y "eso es anticonstitucionalismo". El hecho de que el Gobierno esté en funciones no sería obstáculo para reunir a todas las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, reunión que propiciaría "entre otras cosas" poder conocer las entregas a cuenta, los recursos previos que el Gobierno destina a las comunidades antes de la liquidación definitiva de la recaudación de los impuestos, que "todavía no nos han sido comunicadas". "¿Qué entregas a cuenta vamos a recibir en el año 2024?", se ha preguntado Carolina España, quien ha recordado que los recursos que el Estado reparte entre las comunidades procedentes de los impuestos "siempre se nos comunicaba en un Consejo de Política Fiscal y Financiera a finales de julio". A este incertidumbre ha sumado el desconocimiento de "la línea del déficit que vamos a tener que cumplir las comunidades autónomas", de ahí que se haya remitido a que "lo único que sabemos son declaraciones del Gobierno sobre una posible compensación de deudas a algunas comunidades autónomas a cambio de recibir apoyo", en alusión a una propuesta que hizo el PSC (Partido Socialista de Cataluña) sobre la condonación del Fondo de Financiación de las Comunidades, el FLA, por parte del Estado dentro de la deuda regional. "Espero que pronto se pueda celebrar ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde participemos todas las comunidades autónomas, como nos corresponde, y donde se pongan encima de la mesa todas las cartas para que todos tengamos los mismos derechos. No puede ser una negociación vis a vis", ha remachado su argumentación la consejera de Economía .