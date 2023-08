Adrián Ben: "Es difícil superar 2021 aunque veremos si es mi mejor año tras el Mundial"

David Ramiro

Redacción deportes, 17 ago (EFE).- Adrián Ben está en un momento dulce. Es uno de los referentes del atletismo español. Su progresión le llevó a ser campeón de Europa de pista cubierta de 800 metros en Estambul esta temporada. Con la ilusión por bandera, su objetivo es completar en los Mundiales de Budapest su mejor año competitivo, aunque es "difícil superar" lo cosechado en 2021 con un quinto puesto y un diploma olímpico en Tokio.

Adrián Ben (Viveiro, Lugo; 1998) es atleta de Adidas. Entrena a las órdenes de Arturo Martín, con el que ha celebrado éxitos como el de los Juegos de Tokio, el oro continental bajo techo este año, el sexto puesto en el Mundial de Doha en 2019 o la reciente victoria en el Campeonato de España en Torrent.

El atleta gallego, que acredita como marca personal 1:44.18 en Estocolmo en 2021, pretende mostrarse regular en Budapest para meterse en la final y pelear por lo máximo.

P: ¿Cómo llega a este Mundial de Budapest?

R: Bien, cansado. He estado entrenando bastante para descansar un poco los últimos días pero estoy con mucha ilusión. Hemos hecho una concentración en Segovia y para mí, que me he criado a cero metros, estar a mil lo he notado para hacer trabajo anaeróbico. Al final, con todas las competiciones que ha habido antes del Campeonato de España, no he podido hacer muchos entrenamientos de calidad hasta este último tramo.

P: ¿Está en su mejor año?

R: Está siendo un buen año y si es el mejor lo veremos en el Mundial. Mi mejor año creo que fue 2021, el de los Juegos, en el que fui quinto. Es difícil de superar pero para eso trabajamos, para mejorar, y lo estoy haciendo con mucha ilusión.

P: ¿Visualiza cómo puede ser la competición en este Mundial?

R: No lo visualizo mucho. Quiero quitarme de estrés, de ansiedad y pensar en el presente. Ahora he estado centrado en los entrenamientos y cuando comience la competición empezaremos por las series y su planteamiento. Por ahora, quiero seguir como lo estoy haciendo para intentar quitarme estrés

P: ¿Qué importancia le da al trabajo psicológico?

R: Puede ser más importante incluso que el físico porque por mucho que estés bien, si la cabeza se para, esto no funciona. Puedes estar en el mejor momento de tu vida pero si la cabeza te falla te va a destruir. Quiero estar lo más tranquilo posible.

P: El año pasado habló de vergüenza tras la carrera de semifinales del Europeo en la que quedó eliminado. ¿Le dio muchas vueltas?

R: Sí, le he dado muchas vueltas. Es una carrera en la que cometí error tras error y mala decisión tras mala decisión. No me reconozco, no sé qué pasó ese día. Quería hacer un tipo de carrera y cortocircuité. Me he puesto la carrera un millón de veces. Hemos tomado decisiones para que no vuelva a pasar.

P: ¿En qué ha cambiado Adrian Ben, con 25 años, de aquel chico que con 21 fue sexto del mundo en Doha 2019?

R: Sobre todo que tengo más experiencia. A ese Mundial llegué virgen y ahora, a medida que vas corriendo carreras, ves diferentes escenarios y aprendes mucho. Todas las competiciones te van moldeando al tipo de deportista que eres. Me dieron un consejo tras ese Mundial: "Eres el que se ha colado en la final, después serás el que corrió la final y después todos te conocerán".

P: Este año ha corrido en menos de 1.45 tres veces, en Barcelona, Francia y Madrid.

R: No me preocupa la gente que mete 1.43 o 1.44 alguna vez. Me preocupa la gente que mete 1.44 hasta para ir a por el pan. Yo quiero ser regular en buenas marcas porque creemos que así son los atletas que tienen opciones de ganar en un campeonato. Mi intención es ser regular en marcas competitivas.

P: ¿El 1.500 entra en sus planes para los Juegos de París?

R: El 800 y el 1.500 se han compaginado toda la vida y yo creo que soy un atleta que voy por arriba. He hecho 1.500, cross, 5.000. Trabajamos con muchos kilómetros y no se me atragantan distancias mayores. Para los Juegos haré lo que me pida el cuerpo. Creo que la prueba te elige a ti y la comodidad es para mí lo importante.

P: ¿Menos de un año para los Juegos es mucho o poco tiempo?

R: Mucho tiempo. De aquí a un año pueden pasar muchas cosas. Ahora no veo más allá del debut en Budapest. No me gusta pensar a tan largo plazo ni estar tan ansioso. Iremos paso a paso. Quiero hacer buena temporada y seguir etapa a etapa.

P: ¿Nota el momento ilusionante que vive el atletismo español?

R: Hay muchos atletas, sobre todo de nivel medio, que están dando la talla y eso hace que cada vez haya más repercusión. En el caso de mi prueba el nivel que tiene me hace muy feliz y si eso hace disfrutar a la gente mejor.

P: En Budapest no estará Mariano García, otra referencia del 800

R: Estuve con él hace poco. El atletismo es así. Ha tenido diferentes problemas y lo ha pagado en el Campeonato de España porque el nivel es altísimo. Yo sé lo que es eso, porque me tocó a mí cuando me rompí el fémur.

P: ¿Se siente un ídolo en Viveiro?

R: Eso se lo tienen que preguntar a la gente. Para mí es un orgullo. Me demuestran mucho cariño y es muy importante sentirlo cerca. Siempre que puedo vuelvo a Viveiro, es mi paraíso, y allí me gusta estar tranquilo.

P: Aparte del atletismo, ¿qué aficiones tiene?

R: Me gusta mucho el cine de ciencia ficción y de Marvel, el fútbol y el anime, por ejemplo One Piece. También hay otras historias de cine como 'Intocable' que te tocan el alma.

P: ¿Y la fisioterapia?

R: Sigo estudiando. Me cambié de universidad aunque no me convalidaron todas las asignaturas y tuve que recuperar algunas. Poco a poco voy sacándolo, pero ahora mismo no es una prioridad. Me gusta porque me saca de la burbuja del deporte y estudiar es algo que me quita del único pensamiento del atletismo. EFE

