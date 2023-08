Rollán apuesta por dar al Senado "más protagonismo que nunca" y advierte que no solo será una Cámara de segunda lectura

El candidato del PP a la Presidencia del Senado, Pedro Rollán, ha apostado este miércoles por otorgar de "más protagonismo que nunca" a la institución, donde los 'populares' tienen mayoría absoluta, y ha advertido que no será "exclusivamente una Cámara de segunda lectura" ante los "mercadeos" de querer condonar deuda a algunas comunidades autónomas. Así se ha pronunciado Pedro Rollán en declaraciones a los periodistas desde el Congreso después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, diera a conocer su nombre para ocupar la Presidencia del Senado desde este mismo jueves, cuando sea elegido por la mayoría absoluta de la Cámara Alta. En este contexto, Rollán ha agradecido a Feijóo su "confianza" y ha llamado a "trabajar por los intereses de España" desde esta institución, que, bajo su punto de vista, "tiene que ser más protagonista que nunca", junto a las comunidades autónomas, donde precisamente también los 'populares' tienen mayoría de gobiernos regionales. Asimismo, el futuro presidente del Senado ha denunciado el "mercadeo" que, a su juicio, está realizando el Gobierno de Pedro Sánchez con el debate sobre quitar una parte de la deuda a comunidades como Cataluña a cambio de su apoyo en la investidura. "Esas no son las formas, creo que la forma es desde el respeto, desde la concordia, desde equiparar a todas y cada una de las diferentes administraciones", ha defendido Rollán, que ha augurado que el Senado será una "voz muy importante". Por ello, haciendo valer la mayoría absoluta del PP, ha advertido que "no va a ser única y exclusivamente" una Cámara de segunda lectura y ha llamado a trabajar "desde el respeto" con todas las fuerzas políticas para que el Senado "cobre cada día más protagonismo".