Porzingis se perderá el Mundial por una fascitis plantar

Madrid, 16 ago (EFE).- El letón Kristaps Porzingis, ala-pívot y estrella de los Boston Celtics de la NBA, comunicó este miércoles a través de sus redes sociales que no podrá disputar el Mundial de Filipinas, Indonesia y Japón con su selección a causa de fascitis plantar.

"Es muy difícil. Me siento muy responsable conmigo mismo y con los seguidores de la selección letona, pero he tomado la decisión de que no juegue el Mundial", anunció.

Una fascitis plantar que tras "semanas de recuperación" sigue impidiendo al baloncestista de 28 años estar en la pista "en plena forma".

"Esta fue una decisión conjunta, tomada tanto por el cuerpo médico y el cuerpo técnico de la selección, como por el equipo de los Celtics, con el consejo y la opinión de que ahora es necesario continuar con el proceso de recuperación", señaló.

Una decisión difícil y muy triste para Porzingis, que se comprometió a apoyar a su equipo "lo mejor que pueda". EFE

