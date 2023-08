Mfulu: "Haremos todo lo posible por molestar en Mestalla y traernos los tres puntos"

Las Palmas de Gran Canaria, 16 ago (EFE).- El centrocampista de la UD Las Palmas Omenuke Mfulu espera un partido "muy difícil" el próximo viernes en Mestalla ante el Valencia CF, en la segunda jornada de la LaLiga EA Sports, aunque asegura que están "preparados" para afrontar la visita al conjunto ché, y harán "todo lo posible por molestar" para llevarse los tres puntos.

El futbolista franco-congoleño ha dicho en rueda de prensa que el equipo entrenado por Rubén Baraja es "un rival importante" de la competición, al que se medirán "en un estadio bonito" y en el que tratarán de apuntarse la primera victoria liguera, tras el empate en casa con el Mallorca (1-1).

Mfulu se incorporó más tarde a la pretemporada del equipo debido a que se enfermó de la malaria, por lo que tuvo que someterse a un tratamiento, según ha explicado este miércoles, aunque ya lleva dos semanas entrenándose "al cien por cien" con sus compañeros y, de hecho, ya tuvo minutos en la segunda parte del encuentro ante el conjunto balear en el Estadio de Gran Canaria.

En ese partido, Mfulu cree que el equipo amarillo ofreció un "buen nivel", sobre todo en la primera parte, y luego les tocó "sufrir" para defender su ventaja, especialmente a balón parado.

En ese aspecto, cree que deben "mejorar" después de encajar un gol en un saque de esquina "ante un rival poderoso", y admite que al equipo le ha podido faltar "talla", como argumentó su entrenador, Xavi García Pimienta, al no tener jugadores con muchos centímetros para defender la estrategia rival.

Reconoce, además, que quizá faltó también algo más de producción ofensiva, circunstancia que han estado trabajando durante esta semana "para tener más opciones de llegar al área rival".

El centrocampista del conjunto amarillo no piensa por ahora en la próxima Copa de África con su selección, que se disputará en enero de 2024, "porque aún no estamos clasificados, nos falta un punto", por lo que no ha entrado a valorar su posible ausencia del equipo mientras dure esa competición.