Marta Pérez: "Creo que llego muy bien a este Mundial"

Redacción deportes, 16 ago (EFE).- La soriana Marta Pérez es una de las referentes españolas del 1.500. En Budapest afronta su cuarto Mundial con las credenciales de haber sido finalista en la última cita, en Eugene, y también en los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que acabó novena.

Marta Pérez (Soria, 1993), graduada en Medicina, es sinónimo de resistencia, de saber competir bien y de regularidad sobre la pista. Los resultados la avalan. Este año, precisamente en Budapest, corrió en 4:02.35, una marca que la acerca a su mejor registro, los 4:00.12 de Tokio en 2021.

P: ¿Cómo llega a este Mundial?

R: Creo que muy bien. En las competiciones que he hecho, casi quitando el Campeonato de España, que es dónde peor corrí, me he encontrado muy bien. No todo es el reloj pero en Budapest hice 4:02.35 (18 julio) en la última carrera y el año pasado no bajé a esa marca en toda la temporada. Eso es indicativo de que llego bien.

P: ¿Dónde ha estado preparando las últimas semanas el Mundial?

R: Antonio Serrano, mi entrenador, se fue al Campeonato de Europa sub23 en julio con los atletas y desde entonces he entrenado en Soria. Las primeras semanas sin el grupo y después ya con todos y con Antonio.

P: Su primer Mundial fue Londres 2017. En Budapest disputa el cuarto. ¿En qué ha cambiado personalmente en este tiempo?

R: En todo. He cambiado mucho como persona. La chica que era en 2017 no es la misma persona que ahora. Maduras, cambias, tienes las cosas más claras. A nivel de estilo de vida he cambiado. En ese año estudiaba y hacia atletismo y ahora soy atleta a tiempo completo. A nivel de deportista cambia la madurez en competición, la forma de afrontar los retos de la temporada y cómo vas a planificar las cosas porque soy más consciente de eso. Antes te dejabas llevar más por el grupo y ahora participo más porque busco otras cosas como estar sitios dónde estoy a gusto y con gente con la que me siento bien.

P: El año pasado fue eliminada en semifinales del Europeo. Dijo que fue una carrera decepcionante. ¿Le dio muchas vueltas o simplemente una carrera para olvidar?

R: No la he visto mucho pero porque realmente no veo casi ninguna de mis carreras. Solo la he visto una vez. En general no me recreo, me salgan bien o mal. Fue una decepción porque tenía muchas expectativas pero no creo que compitiese mal o hiciese una mala carrera. Había mucha igualdad e igual que en el Mundial lo hice bien y pasé por tiempos, en el Europeo lo hice peor, me adelantó una atleta al final y me quedé fuera. Hay veces que estás en la línea de pasar justo y si haces una carrera regular te quedas fuera.

P: ¿Con qué expectativa acude a Budapest?

R: Tengo que ir carrera por carrera. Estoy la veintipico del ránking y no todo lo dicen las marcas. Quiero estar en la semifinal y creo que estoy en forma para estarlo porque soy capaz de competir. A partir de ahí sé que las eliminatorias son complicadas, que pasan veinticuatro y que igual que corres tú corren las demás. Entre 4:00 y 4:03 hay una densidad muy importante de atletas. Saldré a por todas, con una buena planificación y como si fuera una final, igual que cualquier carrera.

P: ¿Cómo ve el nivel actual del 1.500 femenino?

R: Siempre hemos tenido referentes y el 1.500 femenino no podemos olvidar que ha tenido grandes atletas con marcas parecidas a las que hacemos ahora. El hecho de que lleguen campeonatos internacionales y haya tres atletas con posibilidades de pasar de ronda es muy destacable y buen síntoma del nivel de cada prueba. También creo que cada marca hay que situarla en su tiempo. Se está desarrollando todo, en todas las pruebas se corre más y por ejemplo el palmarés de Natalia Rodríguez no la tenemos las demás.

P: El aspecto mental es muy importante para cualquier persona. También para un atleta. ¿Lo trabaja de alguna forma?

R: Le doy mucha importancia porque en el deporte exiges tanto a tu cuerpo que necesitas estás bien. Creo que es igual de importante tu estado de ánimo y tu situación personal. Luego que tu necesites o no un psicólogo cada persona lo valorará. Desde 2017 trabajo con Pablo del Río. Tengo un acompañamiento y un trabajo detrás que no solo se enfoca a que estés bien sino muy enfocado a la competición, visualización de carreras, forma de afinar una prueba o momentos complicados como una lesión que te impide hacer algún tipo de entrenamiento. Me parece un trabajo complementario que puede ayudar en muchos aspectos.

P: Queda un año para los Juegos de París. ¿Piensa en ello?

R: El atletismo tiene la suerte que no vive de Juegos en Juegos. Son algo diferente y a nivel mediático y de sentimiento no tiene nada que ver con otra cosa pero si hablamos de exigencia un Mundial es igual. Yo este año he trabajado en el Mundial de Budapest y encadenar una gran competición con otra te lleva a los Juegos. Eso no quita con que pienses en ello. Por ejemplo, en Budapest (julio) hice la mínima de los Juegos pero eso no garantiza nada. Ahora mismo estoy enfocada en este Mundial pero no se te olvida que el año que viene hay Juegos.

P: Vive en Madrid, lleva muchos años ya, pero es de Soria. ¿Qué representa Soria en su vida?

R: Si soy atleta es porque soy de Soria. Es una ciudad que desprende mucho deporte pero sobre todo mucho atletismo. Hay entrenadores como Enrique Pascual Oliva, Ramón Zapata o Adolfo Caballero en su momento que lo han dado todo por formar clubes, escuela y entrenar gente. Han sacado a muchos niños que, más allá de que hayan seguido practicando atletismo, han inculcado unos valores que son muy importantes.

Yo llegué a Madrid con unas marcas muy normales pero con muchos valores que son muy importantes para un deportista. Eso un entrenador como Antonio Serrano, muy bueno, muy profesional y con mucha paciencia, es capaz de pulirlo y capaz de que seas deportista. Es importante dónde te has criado. Y Soria es una ciudad con muchas facilidades y zonas de rodaje muy buenas. Soria ha sido mi base pero Madrid la que me ha formado.

P: ¿Con qué desconecta de tanto atletismo?

R: Desconecto con todo. Mis amigos, por lo general, no son gente del mundo del atletismo. Me encanta ir al cine, leer, ir a la montaña, al teatro o hacer otro tipo de deportes. Quitando la gente con la que entreno, el resto de la gente no es del mundo del deporte y es algo que me viene muy bien. También están mis amigos de Medicina que me han permitido desarrollarme como persona y desarrollarme como soy.

Soy atleta en la pista pero cuando acabo de entrenar me gustan otro tipo de cosas más allá del deporte. Una de las cosas que también me permite desconectar es estudiar. Por ejemplo, me he hecho el Máster de Epidemiología y Salud Pública porque me interesa y me viene bien a nivel profesional cuando me quiera dedicar a ello. EFE

