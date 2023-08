El BNG votará a Armengol para presidir el Congreso y apoya grupo para ERC y Junts para que aligere el Grupo Mixto

El diputado electo del Bloque Nacionalista Gallego (BNG), Néstor Rego, ha confirmado este miércoles que votará a favor de la candidata del PSOE a presidir el Congreso, la expresidenta de Baleares Francina Armengol. Dicho esto, ha respaldado que ERC y Junts tengan grupo parlamentario propio, porque eso "aligeraría" el Grupo Mixto. Para Rego, así se reconoce la "pluralidad" que existe en el Congreso y se facilita el trabajo de todas las fuerzas políticas. "Por tanto, creemos que es bueno que esa propuesta salga adelante", ha manifestado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, si bien no ha entrado a valorar la candidatura concreta de Armengol. Rego ha querido precisar que el apoyo del BNG se limita de momento a la formación de la Mesa del Congreso este jueves. "Después vendrá la investidura", una "segunda fase" en la que, según ha reiterado, no darán un "cheque en blanco" a los socialistas y exigirán un acuerdo sobre "la agenda gallega". "Debe haber un acuerdo claro de cumplimiento de los compromisos políticos con Galicia que, al fin y al cabo, es lo que nos interesa. Esperamos que podamos llegar a esa fase y que se pueda avanzar en esa agenda gallega, porque sería muy positivo", ha proclamado. El diputado ha advertido al PSOE de que el apoyo del BNG a una investidura depende de si Pedro Sánchez tiene un "compromiso claro" con Galicia y ha recalcado que una repetición electoral "no sería positivo para la sociedad". Además, ha aventurado que "es posible" que la Mesa del Congreso salga adelante y "no la investidura", porque las fuerzas vascas y catalanas compiten entre ellas en sus territorios y pueden tener otros intereses, pero para el BNG sería "bueno" que prosperaran ambas. EL PP NO TIENE APOYOS PARA UNA INVESTIDURA Rego también se ha pronunciado durante la entrevista sobre la posibilidad de que Junts y ERC puedan tener un grupo parlamentario propio en el Congreso, después de que ninguno de los dos alcanzase ni los escaños ni el porcentaje de voto necesario. "Para nosotros también es importante, no solo porque sean formaciones independentistas, sino porque aligeraría el grupo mixto y nos daría a nosotros más capacidad de actuación", ha valorado. Para tener grupo propio hay que contar con al menos 15 escaños o superar los cinco diputados y obtener el 5% de los votos en todo el país, o bien el 15% en todas las circunscripciones en las que se concurre. ERC y Junts lograron siete diputados cada uno en las elecciones generales y no en todas las circunscripciones superan el porcentaje de apoyos. En lo que respecta al papel del Rey de cara a la investidura y a la proposición de un candidato para formar Gobierno, Rego ha insistido en que el candidato propuesto tiene que ser aquel que cuente con más apoyos en el Congreso e insiste en que el PP "no tiene el apoyo suficiente" para gobernar aunque ganase las elecciones.