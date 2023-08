Compañerismo, sacrificio y fidelidad al Rey en el decálogo que regirá la vida de la Princesa en la academia militar

La estancia de la Princesa Leonor en la Academia General del Ejército de Tierra en Zaragoza, que arranca este jueves, estará regida por el 'Decálogo del Cadete' en el que el compañerismo, el sacrificio y la fidelidad al Rey constituyen piedras angulares que quedarán grabadas en la memoria de quien está llamada a convertirse en la próxima capitana general de los Ejércitos. La Princesa de Asturias tendrá que memorizar estos diez puntos desde el primer momento, toda vez que se tiene que recitar en el acto diario de control nocturno. De hecho, si ha seguido los consejos del director de la Academia, el general Manuel Pérez López, en su carta de bienvenida a los nuevos cadetes ya debería haberse familiarizado con el mismo, "guía y marco moral de actuación", que les animaba a conocer antes de incorporarse. "NO MURMURAR JAMÁS NI TOLERARLO" Creado en 1927 y sometido solo a algunos cambios con el paso del tiempo, exige "gran amor a la patria y fidelidad al Rey", "espíritu militar" o "ser fiel cumplidor de sus deberes y exacto en el servicio". También conmina a "no murmurar jamás ni tolerarlo", a "ser valeroso y abnegado" y "tener amor a la responsabilidad y decisión para resolver". Igualmente, anima a "ser voluntario para todo sacrificio" y a "sentir un noble compañerismo, sacrificándose por el camarada y alegrándose por sus éxitos", al tiempo que se insta a los cadetes a "hacerse querer por sus inferiores y desear por sus superiores". Con sus compañeros, según subraya el general Pérez López en su carta, la heredera del trono creará unos vínculos que le acompañarán siempre, "no solo porque juntos vais a dar vuestros primeros pasos en la vida militar, sino porque en ellos encontrarás, en más de una ocasión, la fortaleza para seguir adelante a pesar de las dificultades". CAMARETAS COMPARTIDAS Uno de los elementos que ayudará a forjar esos lazos de amistad y compañerismo será el uso de camaretas compartidas durante el paso por la academia. Así, la Princesa Leonor compartirá habitación con otras alumnas --2, 4 o 12, según la camareta-- y contará con el espacio necesario tanto para su estudio como para almacenar todo el vestuario y el material que necesitará durante su formación. En 'la General', como se conoce popularmente a la academia, rige el régimen de internado, si bien están permitidas salidas diarias de lunes a jueves o los fines de semana siempre y cuando hayan cumplido con sus actividades diarias y no interfiera en sus obligaciones militares o académicas. No obstante, estas 'ausencias', como se las denomina, podrían limitarse en caso de arresto o por la realización de maniobras. PRIMER DÍA EN LA ACADEMIA Para entrar en la Academia, se advierte de que se debe acudir con "vestuario cómodo pero correcto", quedando excluidos "chándal, pantalones cortos y calzado de playa", aunque sí que se considera aconsejable el calzado deportivo dados los desplazamientos y las esperas de pie para realizar todos los trámites. Lo primero que tendrá que hacer la Princesa de Asturias a su llegada a la Academia será firmar un documento de incorporación a las Fuerzas Armadas, tras lo que recibirá el nombramiento de alumna, con la denominación de dama cadete. Asimismo, deberá presentar la cartilla y certificados de vacunación, incluidas las dosis contra COVID-19, así como informes sanitarios que acrediten eventuales intolerancias, alergias o tratamientos crónicos. La Princesa Leonor recibirá durante esta primera jornada el uniforme reglamentario, el cual se le exigirá que vista "con propiedad y corrección, portando las prendas y ostentando los emblemas, divisas, distintivos y recompensas reglamentarios que cada ocasión requiera y para los que esté autorizado", según se explica en el documento informativo que se ha hecho llegar a los nuevos cadetes. PELO RECOGIDO Y MAQUILLAJE NATURAL La hija mayor de los Reyes deberá cumplir también con las normas sobre aspecto exterior que estipulan que las mujeres deben llevar el pelo de un color natural y recogido en el caso de las melenas largas como la suya, en moño para formaciones y ocasiones de especial relevancia y en coleta o trenza para actividades deportivas. Para ello se emplearán redecillas, gomas u horquillas de color similar al del pelo y que no destaquen. Asimismo, la norma que regula el aspecto físico del personal militar, que data de 1996, estipula que el maquillaje "se limitará a colores naturales que no contrasten en exceso con la propia piel" y que "el esmalte de uñas será transparente", pero advierte que no se podrá usar con el uniforme de campaña. Por lo que se refiere a los complementos, se autoriza el uso de pendientes siempre que sea una pareja e iguales entre sí, sin colgantes y que sobresalgan, así como un reloj, dos sortijas (compromiso y sello o similar), gafas y una pulsera discreta y que no cuelgue. UN KIT DE COSTURA EN EL EQUIPAJE Durante su estancia, la Princesa Leonor no deberá preocuparse por su alimentación, que está cubierta por el Estado, pero sí que deberá traer en su equipaje toda una serie de material para su formación tanto académica como militar. Así, aunque cada cadete recibe un ordenador portátil para su uso personal, la Princesa de Asturias deberá llevar consigo una memoria USB, libretas de bolsillo, rotuladores indelebles, bolígrafos y lápices de colores, una calculadora científica, regla, escuadra y cartabón, así como un compás. Igualmente, debe incluir artículos de aseo personal así como útiles de limpieza de calzado negro y de serraje, así como un kit de costura. Para la instrucción militar, se pide entre otros un gorro de natación, una linterna frontal, útiles para limpieza de armamento, pulpos elásticos, piquetas de camping, bolsas 'zip', un silbato, crema de enmascaramiento y un botiquín de mano, entre otros. Además, se aconseja incluir en el equipaje una linterna de bolsillo, un candado, spray anti-mosquitos o pomada de alivio ante picaduras, crema solar foto-protectora y toallitas húmedas para higiene en el campo de maniobras. Con todo, desde la academia advierten de que dado que van a recibir gran cantidad de prendas de vestuario y equipo y puesto que disponen de espacio limitado de almacenamiento en las camaretas, no deberían llevar consigo "excesiva ropa civil". PREPARACIÓN FÍSICA Otro de los aspectos clave de la formación de los militares es el de la preparación física con el objetivo de "crear hábitos deportivos en los alumnos e iniciarles en diferentes deportes militares", como orientación, patrullas de tiro o pentatlón militar, según se explica en la web de la Academia. Para acceder, los compañeros de la Princesa de Asturias tendrán que haber superado previamente unas estrictas pruebas físicas obligatorias y eliminatorias. En concreto, han tenido que demostrar su buen estado físico logrando alcanzar la marca mínima en pruebas de salto vertical, flexiones, velocidad, resistencia y natación. En el documento informativo que han recibido, se les aconseja que hagan ejercicio con regularidad puesto que "su forma física debe ser igual o superior" a cuando hicieron las pruebas de ingreso, algo que se controlará en los primeros días, y que acostumbren "sus pies a utilizar calzado duro". Aunque la hija mayor de los Reyes no ha tenido que cumplir con este trámite, sí se habría estado preparando en los últimos meses desde su regreso de Gales al término de sus estudios de Bachillerato.