Una quincena de senadores aguardan al último día para acreditarse y lo harán mañana antes del inicio de la legislatura

Un total de 249 senadores elegidos en las urnas y designados por las comunidades han recogido hasta la fecha las credenciales que les acredita como miembros de la Cámara Alta, por lo que este miércoles tendrán que desfilar los 16 parlamentarios que aún faltan por cumplimentar este trámite antes de constituirse las Cortes, que se hará el jueves 17 de agosto. Así consta en el listado de estos senadores, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que aparecen los nombres de los parlamentarios que ya tienen sus credenciales. Aún faltan 16 senadores por realizar este trámite, aunque muchos de ellos son por designación autonómica y no estarán definidos antes del jueves 17. En esta última semana sí que los senadores han acelerado sus trámites para recoger sus credenciales, desfilando por la sala que el Senado ha habilitado para cumplimentar estos papeles. Entre los últimos en acreditarse están el expresidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, o el vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, Pedro Rollán, que fue el senador más votado el pasado 23J. También ha acudido estos días el todavía presidente de la Cámara Alta, Ander Gil, que fue elegido senador por Burgos, o el cabeza de lista de ERC en las pasadas elecciones, Joan Queralt. LOS PRIMEROS, DE MADRID En cualquier caso, una vez se celebraron las elecciones generales del pasado domingo 23 de julio, los senadores podían acudir al Senado desde el día siguiente, el lunes 24, para recoger sus credenciales. Eso sí, esa semana solamente pudieron ir a la Cámara Alta los parlamentarios designados por las comunidades, ya que los electos tendrían que esperarse hasta el recuento final. Y el primero en acudir fue el exconsejero de Sanidad con Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ruiz Escudero, que desfiló por el Senado para convertirse en senador a todos los efectos después de que fuera designado por la Asamblea de Madrid. También por Madrid han acudido ya a acreditarse el 'número dos' de Ayuso, Alfonso Serrano, y el líder de los socialistas en la Comunidad, Juan Lobato, que fueron designados parlamentarios por la Cámara regional. En este listado también están los senadores por designación de las comunidades que no celebraron elecciones el 28M, como es el caso de Andalucía, Castilla y León o Cataluña, entre otros, destacando Susana Díaz (PSOE), Javier Arenas (PP), Juan Espadas (PSOE), Javier Maroto (PP) o Eva Granados (PSOE). SENADORES QUE DESEMBARCAN En esta última 'hornada' de senadores que se han acreditado está, entre otras, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, que compaginará su cargo como regidora con el escaño en la Cámara Alta, así como Ana Beltrán, que fue 'número tres' del PP en la época de Pablo Casado. Asimismo, entre los senadores por designación de las comunidades que sí fueron a las urnas el pasado 28M y ya han recogido su acta se encuentra, entre otros, el expresidente socialista de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ya ha recogido sus credenciales. También está la expresidenta de la Diputación de Barcelona, Nuria Marín, aunque en el caso de Cataluña no se celebraron elecciones el 28M, pero el Parlament sí que eligió su nombre para que ocupara un escaño en el Senado después de liderar la administración provincial la pasada legislatura. Otros de los nombres que aparecen en este listado son el de la exlíder del PP en Asturias, María Teresa Mallada, que sí que fue elegida en el 23J después de que, con la llegada de Feijóo a la dirección del partido, nombrara otro candidato en el Principado. Y también irrumpen en la Cámara Alta rostros conocidos que anteriormente estaban en el Congreso, como es el caso de Vicente Tirado (PP) y Carmen Riolobos, también del PP.