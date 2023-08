Teresa Abelleira: "Ojalá todo el mundo se vuelque con nosotras"

Auckland, 15 ago (EFE).- Teresa Abelleira, jugadora de la selección española femenina de fútbol expresó tras clasificarse para la final del Mundial de Australia y Nueva Zelada que están "sintiendo muchísimo apoyo desde España" y que "ojalá todo el mundo se vuelque con nosotras" en la final.

"Cada esfuerzo está valiendo la pena y todo lo que estamos haciendo es brutal, ya estamos hablando de una final", dijo en declaraciones a TVE.

"Estamos sintiendo muchísimo apoyo desde España. Todos los días nos llegan mensajes y ojalá todo el mundo se vuelque con nosotras y esté ahí alentándonos desde España", confesó.

"Ahora me acuerdo mucho de mi familia, que es quien está ahí cada día, te hace mejor. También aprovecho para agradecer a todos los entrenadores que tuve, que siempre me hicieron mejores, a mis compañeras y amigas, que son las primeras que la verdad confiaron en mí. Y al final me quedo con todo lo bueno de las personas con las que me crucé y hoy puedo estar aquí en parte gracias a ellos", confesó la jugadora del Real Madrid.

La jugadora con la bandera de Galicia explicó: "Me la dio mi madre y bueno, soy muy de casa de la terriña. Quiero agradecer todos los mensajes que me están llegando de Galicia y es un orgullo representar a esta tierra", explicó. EFE

