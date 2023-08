Sammis Reyes, primer chileno en la NFL, se retira por secuelas de una conmoción cerebral

Arturo Salgado Gudiño

Redacción Deportes, 15 ago (EFE).- El chileno Sammis Reyes, quien jugó en Commanders, Bears y Jaguars, anunció su retirada de las canchas debido a una conmoción cerebral que sufrió a finales de julio durante el campamento de entrenamiento de Jacksonville.

"Hago este vídeo porque hace dos semanas sufrí una conmoción cerebral que ha persistido por un poco más del tiempo que esperaba. Hoy estoy aquí con emociones encontradas porque he decidido retirarme de la NFL", informó Reyes a través de un vídeo que publicó en sus redes sociales.

El ala cerrada de 27 años se preparaba para hacerse un lugar en la temporada 2023 con los Jacksonville Jaguars, pero hace dos semanas sufrió una conmoción cerebral que le impidió tener actividad en el primer juego de pretemporada del equipo, el 12 de agosto frente a los Dallas Cowboys.

Esta situación llevó a su equipo a inscribir en la plantilla para la temporada al tacle ofensivo Bobby Evans.

La decisión oficial enseñaba la puerta de salida al exjugador de baloncesto, pues su nombre quedaba automáticamente en la lista de reservas y retirados.

DÍAS SIN DORMIR Y SÍNTOMAS DOLOROSOS

"Después de siete días sin dormir y tener síntomas dolorosos, me di cuenta de que esto no estaba haciendo bien a mí y a mi familia, por eso decidí retirarme", explicó.

Sammis Reyes fue el primer chileno en la historia en jugar en la NFL y la conmoción cerebral sufrida fue la tercera lesión importante que tuvo a su paso por la NFL.

Reyes llegó a la liga vía el 'International Player Pathway Program', programa que busca talentos en todo el mundo a los que da la oportunidad de desarrollarse en la liga.

"Cuando tenía 23 años decidí darme 365 días para ver si podía llegar a la NFL. Fue cuando el programa internacional de la captación de talentos de la liga me vio; unos meses después los Washington Commanders me firmaron. Fue un sueño hecho realidad", compartió.

EL FIN DE UN SUEÑO

En su despedida, el de Talcahuano detalló la manera en que llegó a Estados Unidos a los 14 años con una beca para jugar baloncesto.

"Dejé todo atrás, familia, amigos y a mis padres, por supuesto. Muchas cosas han sucedido desde ese momento, pero si le dijeras a ese chico de 14 años que sería el primer chileno en la historia en llegar a la NFL, ese chico no podría creerlo".

Después de los Commanders, Reyes estuvo con el equipo de prácticas de los Chicago Bears en 2022. Ese año se proyectaba para jugar con los Jaguars.

"Me duele no saber hasta dónde me habría llevado mi talento, pero sé una cosa, nunca me perdonaría no poder ser el mismo marido, el mismo hijo, el mismo amigo que la persona que era antes si no cuido mi salud", concluyó Reyes, quien jugó 11 partidos en su paso por la liga. EFE

as/rcg/hbr