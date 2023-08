Redondo: "Estamos a 90 minutos de hacer algo muchísimo más gordo de lo que hemos hecho"

Redacción deportes, 15 ago (EFE).- La delantera española Alba Redondo contó que siente "de todo a grandes rasgos: felicidad, orgullo, privilegio enorme, alegría..." tras clasificarse para la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda después de derrotar a Suecia (2-1) en la primera semifinal.

"Todavía no somos conscientes de lo que acabamos de hacer. Para toda la gente de España y nuestra gente: estamos a 90 minutos de hacer algo muchísimo más gordo de lo que hemos hecho", afirmó.

"Podemos permitirnos celebrarlo en grande hoy. Un golazo (Olga Carmona), he ido corriendo a abrazarla, he llegado de las primeras y me daba igual que la cuarta árbitra me quitara, iba hasta sin peto. He pensado en mi familia, en mi pareja, en mi tío... Va por ellos y por toda la gente que nos sigue", dijo en declaraciones a TVE.

Por último, Redondo, que se besó el tatuaje de su antebrazo, explicó que se lo hizo en honor a su tío, que falleció en 2003 en un accidente militar. "Todo se lo dedico a él, a mi pareja, familia, y a toda la gente que me sigue siempre", aseguró.

Auckland, 15 ago (EFE).- La internacional española Jenni Hermoso expresó tras la clasificación de España para la final del Mundial que es algo que no se va a olvidar en la vida.

"Lo hemos hecho, es algo que no se nos va a olvidar en la vida. Creo que el otro día gasté todas las lágrimas, hoy estoy vacía. Es impresionante", destacó.

"No tengo más palabras para decir que estoy súper feliz, esto va para toda la gente que ha creído en nosotras. Estamos a un pasito de tocar la gloria, nadie nos puede quitar esta felicidad. Son muchos momentos pasados para llegar hasta aquí, por esto merece la pena este deporte", dijo en declaraciones a TVE.