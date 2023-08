Pisarello (Sumar-ECP) vería bien que la socialista Armengol presidiera el Congreso

El diputado electo de Sumar-En Comú Podem Gerardo Pisarello ha afirmado este martes que la socialista y expresidenta balear, Francina Armengol, sería un buen nombre para presidir el Congreso, aunque lo fundamental es tener "una mayoría progresista y plurinacional en la Mesa". "Tiene una sensibilidad plurinacional que no tienen posiblemente otras ramas de este partido. Es mujer", ha dicho en declaraciones a la emisora Catalunya Informació recogidas por Europa Press tras surgir el nombre de Armengol como posible presidenta. Sobre si él aceptaría volver a la Mesa del Congreso en la nueva legislatura, ha respondido que sí pero que se sentiría "cómodo tanto dentro de la Mesa como fuera de la Mesa". "LA AMNISTÍA NO ESTÁ PROHIBIDA" También se ha referido a la posibilidad de una amnistía a encausados por el proceso independentista en la próxima legislatura, teniendo en cuenta la influencia del independentismo para una investidura. Ha dicho que es una posibilidad, pero no la única, para desbloquear tanto el conflicto como la "anómala" situación de los encausados, y ha añadido que una democracia madura debe desbloquear una situación como ésta. Al preguntársele si una ley de amnistía está entre los elementos de negociación para la próxima Mesa del Congreso, ha dicho: "No tengo esta información. Evidentemente hay cosas que requieren tiempo. La Mesa es un primer paso" para asumir determinados copromisos. Ha añadido textualmente que la amnistía no está prohibida y que se puede conceder, aunque el PP puede impugnarla y acabar en el TC: "Allí creo que habrá muchas voces jurídicas que podrán justificar" la amnistía.