Mazón mantendrán las exhumaciones de fosas de la Guerra Civil aprobadas por el Botànic

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado este martes que "respetará" las 421 exhumaciones de fosas de víctimas de la guerra civil y la dictadura aprobadas por el Botànic porque su Gobierno del cambio, ha recalcado, "no ha venido a luchar contra la ley ni la seguridad jurídica". "Eso ya lo han hecho otros queriendo hacer una memoria de parte y una memoria sesgada", ha señalado. Mazón, en declaraciones a los medios, ha recalcado al respecto que su Gobierno "no venimos aquí a incumplir la ley ni a reformar todo lo que viene del pasado" porque eso "solamente lo hacen los que no saben trabajar bien". Por ello, ha garantizado que "vamos a cumplir la ley, vamos a dar seguridad jurídica y vamos a respetar las resoluciones que ya son firmes y que vienen del pasado" y en el futuro ha barruntado que si tienen que "reformar, avanzar, si tenemos que provocar algún tipo de reflexión lo abordaremos buscando el máximo consenso". "Pero que nadie dude --ha subrayado-- que el Gobierno del cambio no ha venido a luchar contra la seguridad jurídica ni a luchar contra la ley, eso lo han hecho otros queriendo hacer una memoria de parte y una memoria sesgada y ese no es mi estilo, ni creo que sea democrático, ni que ni creo que sea lo que se merece el pueblo valenciano".