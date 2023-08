Los árbitros del United-Wolves, a la 'nevera'

Londres, 15 ago (EFE).- Los árbitros que dirigieron el Manchester United-Wolverhampton Wanderers, donde no se pitó un "claro penalti" de André Onana, no trabajarán en la próxima jornada de la Premier League.

La acción se produjo en los últimos minutos de partido cuando Onana, tratando de despejar el balón, se llevó por delante a Sasa Kalajdzic, sin que el árbitro señalara nada. El VAR revisó la jugada, pero no determinó penalti y el Wolves perdió el partido por 1-0 gracias a un gol de Raphael Varane.

El colegio de árbitros de la Premier (PGMOL, por sus siglas en inglés) se disculpó frente a Gary O'neill, técnico del Wolves, y Jon Moss, su director, aseguró que el penalti "había sido claro" y que se había cometido un error al no pitarlo y al no intervenir el VAR.

De cara al fin de semana que viene, el árbitro principal, Simon Hooper, y los colegiados del VAR, Michael Salisbury y Richard West, no han sido seleccionados para ningún partido. Su 'estatus' es de "no seleccionados", en lugar de "sustituidos", ya que las elecciones para la próxima jornada no se habían realizado antes del partido entre United y Wolves. EFE

